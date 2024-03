Kate Middleton reapareix de compres amb Guillem

La princesa de Gal·les, Kate Middleton, ha reaparegut per primera vegada en públic des de Nadal i després que s’anunciés que s’havia sotmès a una operació abdominal. El diari britànic The Sun va publicar ahir un vídeo en el qual es pot veure Middleton de compres pels afores de Londres amb el seu marit, el príncep Guillem. Un testimoni citat per aquest mitjà britànic va assegurar que la princesa “semblava feliç i tenia bon aspecte” i va afegir que “els nens no eren amb ells, però és un bon senyal que està prou bé com per sortir de botigues”. La situació de Kate Middleton ha desencadenat la polèmica al Regne Unit i també fora del país i ha aixecat les sospites sobre l’estat de salut de la princesa, especialment després de la fotografia que van difondre en la qual se la podia veure amb els seus fills i de la qual posteriorment van admetre que havia estat retocada amb Photoshop.

D’altra banda, es manté la incògnita sobre el retorn de Middleton als actes de la corona britànica. En aquest sentit, alguns mitjans especulen que això es podria esdevenir a finals de mes.