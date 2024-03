Mainat afirma que va estar enamorat de Dobrowolski i "després hi va haver un intent d’assassinat suposat"

detail.info.publicated europa press

El productor de televisió Josep Maria Mainat, ha assegurat aquest dimarts que té sentiments contradictoris cap a la seua exdona, Angela Dobrowolski: "Tinc sentiments contradictoris. Vaig estar molts anys molt enamorat i després ja menys, i després hi va haver un intent d’assassinat suposat", en al·lusió a la causa que oberta on ella suposadament ho va intentar matar amb una sobredosi d’insulina.

Així ho ha dit abans d’entrar a la Ciutat de la Justicia pel nou judici en el qual ella està acusada d’un presumpte delicte de trencament de condemna, per enviar un correu electrònic a Mainat malgrat que te una ordre d’allunyament d’ell. En ser preguntat per si té ganes que s’acabin els judicis entre ells, ha respost: "Sí, si us plau".

Per la seua part, l’advocada de Mainat, Olga Tubau, ha manifestat els mitjans que el productor de televisió no està comparegut en aquesta causa com a acusació particular, i que compareixerà aquest dimarts com a testimoni.

Actualment, Dobrowolski compleix condemna a la presó de Wad-Ras (Barcelona) per una altra causa, en la qual va ser condemnada a dos anys i mig de presó per falsificar xecs de Mainat.