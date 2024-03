La cònsol dels Estats Units a Barcelona visita l'espectacle de la floració a Aitona

La cònsol general dels Estats Units a Barcelona, Katie Stana, va visitar ahir Aitona per conèixer de primera mà la campanya turística de la floració. Acompanyada per l’alcaldessa, Rosa Pujol, i la tinent d’alcalde Maria Antònia Royes, va participar en diverses activitats per conèixer i donar suport a la tradició agrícola local.

La visita va incloure un recorregut pels camps en flor, on Stana va elogiar la bellesa dels paisatges lleidatans i la dedicació dels seus pagesos. També va visitar l’ajuntament, on va firmar el llibre d’honor, i el mercat de productors locals del poliesportiu municipal. En un gest d’hospitalitat i d’agraïment, l’equip municipal va obsequiar la cònsol nord-americana amb un lot de productes de proximitat. Diplomàtica de carrera, Stana va ser nomenada cònsol dels Estats Units el gener del 2022 i compta amb una àmplia experiència internacional a Washington i països com el Pakistan, Itàlia, Turquia i l’Uruguai, entre altres destinacions.A Seròs, la campanya de floració dels arbres fruiters va arribar al punt àlgid el cap de setmana passat, quan desenes de participants provinents de tot Catalunya van descobrir els colors i les olors d’aquest espectacle natural. També van conèixer el passat del municipi amb un recorregut que va incloure visites al monestir d’Avinganya i als jaciments del Bovalar. Entre les propostes del cap de setmana, el grup musical Encantades va oferir un concert durant la posta de sol i el col·lectiu Urban Sketchers Lleida hi va acudir per dibuixar en directe els arbres florits. Diumenge també hi va haver tast de vins de la DO Costers del Segre en plena naturalesa i es va celebrar la Montmaneu 494.