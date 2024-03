Setmana Santa 2024: dates, calendari i dies festius per comunitats

detail.info.publicated Redacció

Les dates de la Setmana Santa varien anualment a causa del cicle lunar. El càlcul dels dies d’aquesta setmana segueix una regla específica: diumenge de Pasqua de Resurrecció arriba després de la primera lluna plena que segueix l’equinocci de primavera boreal. El diumenge posterior a aquesta lluna plena marca l’inici de la Setmana Santa amb Diumenge de Rams.

Aquest any, la Setmana Santa 2024 comença el 24 de març i acaba l’1 d’abril, anticipant-se respecte a l’any anterior. Encara que la durada de la celebració és de vuit dies al març, la distribució dels dies festius varia segons la comunitat autònoma.

El Dijous Sant, el 28 de març, no és un dia dia festiu estatal obligatori, sent substituïble en algunes comunitats. No obstant, en comunitats com Andalusia, Aragó, Astúries, Illes Balears, les Illes Canàries, i d’altres, es reconeix com a dia festiu.

El Divendres Sant, el 29 de març, és festiu a tot Espanya. Tanmateix, algunes comunitats afegeixen el Dijous Sant o Dilluns de Pasqua a les seues festivitats, depenent dels seus calendaris laborals.

A continuació, els dies festius de Setmana Santa per comunitats:

Catalunya: Divendres 29 de març i dilluns 1 d’abril.

Andalusia: Dijous 28 de març i divendres 29 de març.

Aragó: Dijous 28 de març i divendres 29 de març.

Astúries: Dijous 28 de març i divendres 29 de març.

Balears: Dijous 28 de març, divendres 29 de març i dilluns 1 d’abril.

Canàries: Dijous 28 de març i divendres 29 de març.

Cantàbria: Dijous 28 de març, divendres 29 de març i dilluns 1 d’abril.

Castella-la Manxa: Dijous 28 de març i divendres 29 de març.

Castella i Lleó: Dijous 28 de març i divendres 29 de març.

Comunitat de Madrid: Dijous 28 de març i divendres 29 de març.

Comunitat Valenciana: Divendres 29 de març i dilluns 1 d’abril.

Extremadura: Dijous 28 de març i divendres 29 de març.

Galícia: Dijous 28 de març i divendres 29 de març.

Regió de Múrcia: Dijous 28 de març i divendres 29 de març.

Navarra: Dijous 28 de març i divendres 29 de març.

País Basc: Dijous 28 de març, divendres 29 de març i dilluns 1 d’abril.

Ceuta i Melilla: Dijous 28 de març i divendres 29 de març.