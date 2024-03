Cotxes amb personalitat

Stance Caragol Society és una exposició de cotxes modificats no competitiva. - GERARD HOYAS

Els amants dels cotxes es van donar ahir cita a la plaça de la Llotja de Lleida en el marc de la novena edició de l’Stance Caragol Society, una exposició de cotxes modificats no competitiva i organitzada pels lleidatans Xavi Huguet, Óscar Buetas i Albert Casi. Van acudir a l’esdeveniment uns 130 conductors vinguts de diferents llocs de Catalunya, Espanya, Andorra i França. És el cas de Cristian Marcos, de Lleó, que va explicar que va començar a personalitzar el seu cotxe fa cinc anys modificant elements com la suspensió o les llantes i ho ha convertit en la seua passió i sol assistir a aquest tipus d’esdeveniments. Famílies i grups d’amics es van atansar a la Llotja per observar els exòtics vehicles, trobar-se amb vells coneguts, comprar marxandatge i menjar alguna cosa en els food trucks o escoltar l’entrevista que va tenir lloc al matí als patrocinadors del certamen. Qui va voler va poder posar-se a prova provant de dominar un toro mecànic.