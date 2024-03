Absolen l'exempleada de Correus de Lleida acusada d'obrir paquets

L’Audiència de Lleida ha absolt l’exempleada de Correus de Lleida acusada d’obrir paquets que s’enfrontava a una petició fiscal de dos anys i mig de presó i nou d’inhabilitació. El tribunal considera que no ha quedat acreditat que l’acusada, representada pel lletrat David Gil, cometés un delicte de descobriment i revelació de secrets, com sostenien la Fiscalia i l’advocada de l’Estat –que exercia l’acusació particular al representar Correus–. El tribunal considera que “no ha quedat provat cap element indiciari que apunti a donar com a provat que l’acusada, més enllà d’obrir el precinte del paquet, procedís a examinar-ne el contingut, cosa que ens porta a tenir dubtes sobre si l’ànim de l’acusada era assabentar-se de cap secret, vulnerant d’aquesta forma la intimitat del destinatari”. A més, la sala afirma que “no existeix denúncia de la persona ofesa, que seria el destinatari del paquet, i concloem que falta el requisit essencial de procedibilitat, la qual cosa ha de conduir, sense més, al dictat d’una sentència absolutòria”.

En la vista oral, celebrada el passat 13 de març, només van declarar l’acusada i el seu cap, que va ser la persona que va denunciar els fets, que van ocórrer el 29 de novembre del 2021 al centre logístic, al polígon industrial Entrevies. L’acusada va negar que obrís aquest o altres paquets. Va afirmar que un es va obrir de forma “accidental” quan intentava “desenganxar-lo amb un cúter d’una altra caixa a la qual estava enganxat per una solapa”. Va afirmar que “em vaig posar nerviosa per la manera en què em va parlar l’encarregat”. Preguntada per si la seua intenció era saber què hi havia dins, la dona va respondre: “Per a res”. Va assegurar que feia vint anys que treballava a Correus “amb un currículum excepcional” i que no tenia “cap intenció” d’obrir paquets. En canvi, el responsable va afirmar que dies enrere havia detectat altres paquets oberts en seccions en les quals l’acusada havia treballat. “Era l’hora del dinar, tots els treballadors se’n van anar a dinar o al servei però ella no. Va anar a la zona dels paquets. Jo vaig entrar per una altra porta i vaig observar com tallava un paquet amb un cúter”, va declarar. Va afegir que «al ser sorpresa em va dir “només miro el que hi ha a dins”». A l’interior hi havia un telèfon mòbil. L’Audiència ha absolt la dona.