L'acusada d'obrir paquets de correus a Lleida el 2021 nega els fets i diu que va passar de forma "accidental"

L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimecres una dona que treballava en una oficina de correus de Lleida el novembre de 2021 i que està acusada d'obrir paquets de telefonia mòbil que s'havien d'enviar. La dona, que s'enfronta a fins a 2 anys de presó per un delicte de descobriment i revelació de secrets, ha negat els fets dels quals se l'acusa i ha defensat que un dels paquets es va obrir de forma "accidental" quan intentava "desenganxar-lo" amb un cúter d'una altra caixa. Preguntada per si la seva intenció era saber que hi havia dins, la dona ha respost que: "Per a res". D'altra banda, l'encarregat de l'oficina ha declarat que la va enxampar mentre "tallava" el paquet amb un cúter i que ella li va dir: "només miro que hi ha dins".

La dona ha defensat que fa vint anys que treballava en aquesta empresa "amb un currículum excepcional" i que no tenia "cap intenció" d'obrir paquets per saber que hi havia al seu interior. En canvi, l'encarregat ha manifestat que dies abans d'enxampar-la tallant un paquet ja n'havia detectat d'altres oberts en seccions on l'acusada hi havia treballat.

Amb tot, la fiscal demana per a la dona una condemna d'1 any i 9 mesos de presó, així com una multa d'uns 4.800 euros. Per la seva part, l'advocada de l'Estat eleva la pena a 2 anys i demana que la dona no pugui exercir un càrrec públic durant almenys 9 anys.