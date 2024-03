Mona de Pasqua, un clàssic de moda

La campanya de mones artesanes tornarà a tenir una gran demanda a les comarques lleidatanes. Tant el Gremi de Forners de les Terres de Lleida com el de Pastisseria es mostren optimistes i esperen que les vendes es mantinguin. “Les previsions són bones. Confiem a mantenir les vendes de l’any passat i, amb sort, augmentar-les lleugerament. Dependrà molt del temps, que tant de bo millori els propers dies”, va assenyalar Carles Ribes, president del Gremi de Pastisseria.

En aquesta mateixa línia es va expressar la presidenta dels forners, Pilar Marquès, que va assegurar que molts clients s’esperaran a l’últim moment per comprar aquest dolç i decidir on celebraran el Dilluns de Pasqua. Malgrat l’encariment de les matèries primeres com el sucre, la mantega o el xocolate, assenyalen que els artesans assumiran gran part del sobrecost que suposa l’elaboració de les mones, el preu de les quals per quilo oscil·larà entre els 30 i 40 euros. Segons Marquès, les més demanades pels lleidatans són les de fruita, seguides de les mantega i xocolate, que any rere any estan guanyant adeptes. Així mateix, “cada vegada més clients demanen les clàssiques amb massa de brioix i ous durs, que els recorda la seua infància”. Per la seua part, Ribes explica que “els temps han canviat i ara fem mones de diferents sabors, com nata i rovell. La gent prefereix mones més lleugeres, que no tinguin tant greix com les de mantega”. Sobre les figures de xocolate, a més del clàssic escut del Barça, La Patrulla Canina o superherois, aquest any han entrat com a novetat els personatges de la sèrie animada infantil Bluey. “Les mones són cada vegada més personalitzades. Podem fer qualsevol figura o dibuix que ens demanin els clients. Alguns fins i tot volen posar una foto”, assegura Marquès.