Lleida assaja les seues caramelles

Com cada Diumenge de Pasqua, desenes de localitats de les comarques lleidatanes reviuran la tradició de les caramelles. Aquestes cançons populars originalment es cantaven per commemorar la resurrecció de Jesús, encara que cada vegada tenen un caràcter més festiu i menys religiós. L’Urgell i la Segarra són dos de les comarques de Ponent que es mantenen fidels a aquest costum. A Tàrrega, les veus de la Coral Infantil Mestre Güell sonaran pels carrers de la capital de l’Urgell i del Talladell i les ompliran de música. El cant començarà a les 10.30 hores de diumenge i acabarà a les 13.30 h als jardins de l’Ateneu. Com a novetat, se sortejaran dos mones. A la Fuliola i Boldú també ressonaran a partir de les 09.30 hores de la mà de l’Ateneu Popular, de l’AFA de l’escola i la llar d’infants del municipi.

També a Verdú hi haurà caramelles dirigides pel músic Eduard Boleda. En aquesta ocasió, s’inaugurarà un mural dedicat a aquesta tradició per reemplaçar el que va desaparèixer el 2022 i que va ser finançat per tots els veïns. Així mateix, a Agramunt aquestes cançons arribaran de la mà de l’Agrupació Caramellaires Aires del Sió i l’Escola Municipal de Música.A Guissona, els cantaires de l’Associació de Caramellaries començaran a les 09.00 hores un recorregut amb 20 parades per tota la població, mentre que a Cervera, les corals Ginesta, Lacetània i Infantil sortiran a les 10.00 hores des de la plaça de Santa Anna. Per la seua part, a Ribera d’Ondara i a Sant Guim, els caramellaires recorreran els nuclis agregats.Aquesta tradició també es manté viva a la Seu, Ponts, Organyà, Tremp, Vilanova de Bellpuig, Artesa de Segre o la Pobla de Segur, on aquest any com a novetat està previst un sopar per als cantaires i un concert de Pascual i els Desnatats després de l’últim assaig general de dissabte.