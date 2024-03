Nacho Vidal serà jutjat per homicidi per imprudència

L’Audiència de València ha revocat el sobreseïment provisional de la causa contra l’actor porno Nacho Vidal i de dos investigats més en relació amb la mort d’un fotògraf el 2019 al municipi valencià d’Énguera, durant un ritual amb metilfubotenina, una substància present en el verí del gripau de l’espècie Bufo alvarius.

El tribunal, que estima d’aquesta manera el recurs d’apel·lació presentat per les dos acusacions particulars, entén que existeixen prou indicis perquè el Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Xàtiva, responsable de la instrucció, dicti la corresponent interlocutòria de procediment abreujada per un possible delicte d’homicidi per imprudència greu. Respecte a Vidal, l’Audiència enumera com a indicis que assumís la funció de “director del ritu” i s’atribuís un “coneixement especial sobre aquesta classe de cerimònies”, que fos qui disposés la dosi que havia d’inhalar el fotògraf en una pipeta de vidre o que conegués la toxicitat de la substància i, malgrat això, no adoptés “cap precaució ni abans ni durant l’administració”. També recorda que coneixia la incompatibilitat de la metilbufotenina amb la ingesta de cocaïna i és possible que sabés que l’home havia pres prèviament aquesta droga.