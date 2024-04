Les caramelles desafien la pluja

La Coral Infantil Nova Cervera, durant l’actuació a la capital de la Segarra. - AGUSTÍ CUCURULLS La Coral Infantil Nova Cervera, durant l’actuació a la capital de la Segarra. - AGUSTÍ CUCURULLS La Coral Infantil Nova Cervera, durant l’actuació a la capital de la Segarra. - AGUSTÍ CUCURULLS La Coral Infantil Nova Cervera, durant l’actuació a la capital de la Segarra. - AGUSTÍ CUCURULLS La Coral Infantil Nova Cervera, durant l’actuació a la capital de la Segarra. - AGUSTÍ CUCURULLS La Coral Infantil Nova Cervera, durant l’actuació a la capital de la Segarra. - AGUSTÍ CUCURULLS

La pluja intermitent que va fer acte de presència durant el matí d’ahir no va impedir la celebració a les comarques de Lleida de les tradicionals caramelles del Diumenge de Pasqua, del pla al Pirineu. Els cantaires van desafiar el mal temps i van sortir als carrers de les seues localitats per mantenir viva aquesta tradició. A Tàrrega, les veus de la Coral Infantil Mestre Güell van sonar pels carrers de la capital de l’Urgell i del Talladell. La cantada es va completar amb balls dels joves de l’Esbart Albada. També, com a novetat, es van sortejar mones de pastisseries de la ciutat.

A la Fuliola i Boldú van ser a càrrec de l’Ateneu Popular i de l’AFA de l’escola i la llar d’infants. A Verdú, el músic local Eduard Boleda va anunciar que era l’última vegada que les dirigia i, a més, es va inaugurar un mural de ceràmica en honor a aquesta tradició després que l’obra estrenada l’any 2022 desaparegués al cap d’uns mesos. Aquesta vegada l’ha finançat el consistori en agraïment a tots aquells que mantenen viva aquesta tradició després que el primer es pagués amb donatius de les caramelles. És obra de Magí Sambola. A Castellserà van celebrar la 98 edició gràcies a la Coral Flors d’Urgell. A Agramunt, amb el Grup Caramellaire Aires del Sió i l’Escola Municipal de Música, va ser la cantata número 43. A Cervera, va estar organitzada per la Coral Infantil Nova Cervera. La Massa Coral Els Cantaires de Juneda també va sortir al carrer. A Salàs de Pallars, on fa més de 120 anys que se celebren, hi va haver un nombrós públic. També n’hi va haver a Guissona, Artesa de Segre, Ponts i Organyà, entre altres localitats.