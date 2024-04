Alerten de les emissions d’un gas hivernacle 24.000 vegades més potent que el CO2

detail.info.publicated europa press

Un nou estudi internacional centrat en la Xina alerta del creixement de les emissions a l’atmosfera d’hexafluorur de sofre, un gas amb efecte d’hivernacle 24.300 més potent que el CO2.

Aquest gas, abreujat com SF6, s’utilitza comunament en xarxes elèctriques.

Per aconseguir l’objectiu de l’Acord de París sobre canvi climàtic (limitar l’augment de la temperatura superficial mitjana global a 1,5 graus Celsius per sobre dels nivells preindustrials) serà necessari que els 196 signataris redueixin dràsticament les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI).

Aquests gasos amb efecte d’hivernacle difereixen àmpliament en el seu potencial d’escalfament global (GWP), o capacitat d’absorbir energia radiativa i, per tant, escalfar la superfície de la Terra. Per exemple, mesurat durant un període de 100 anys, el GWP del metà és aproximadament 28 vegades més gran que el del diòxid de carboni (CO2), i el de l’hexafluorur de sofre (SF6) és 24.300 vegades més gran que el del CO2, segons el sisè informe d’avaluació del Panell Intergovernamental sobre el Canvi climàtic (IPCC).

Utilitzat principalment en aparellatges elèctrics d’alt voltatge en xarxes elèctriques, el SF6 és un dels gasos amb efecte d’hivernacle més potents de la Terra. Al segle XXI, les concentracions atmosfèriques de SF6 han augmentat juntament amb la demanda mundial d’energia elèctrica, amenaçant els esforços mundials per estabilitzar el clima. Aquesta demanda més elevada d’energia elèctrica és particularment pronunciada a la Xina, que ha dominat l’expansió de la indústria energètica mundial en l’última dècada. Quantificar la contribució de la Xina a les emissions globals de SF6 (i identificar les seues fonts al país) podria portar a aquesta nació a implementar noves mesures per reduir-les i, d’aquesta manera, reduir, si no eliminar, un impediment per a l’objectiu a què aspira l’Acord de París.

Amb aquesta finalitat, un nou estudi realitzat per investigadors del Programa Conjunt del MIT sobre Ciència i Política del Canvi Global, la Universitat de Fudan, la Universitat de Pequín, la Universitat de Bristol i el Centre d’Observació Meteorològica de l’Administració Meteorològica de la Xina va determinar les emissions totals de SF6 a la Xina durant 2011-21 a partir d’observacions atmosfèriques recopilades des de nou estacions dins d’una xarxa xinesa, inclosa una estació de la xarxa de l'Experiment Avançat Global de Gasos Atmosfèrics (AGAGE). A tall de comparació, les emissions totals globals es van determinar a partir de cinc estacions AGAGE "de fons" relativament no contaminades i distribuïdes globalment, en les quals van participar investigadors addicionals de l’Institut Scripps de Oceanografía i CSIRO, l’Agència Nacional de Ciències d’Austràlia.

Els investigadors van trobar que les emissions de SF6 a la Xina gairebé es van duplicar de 2,6 gigagrams (Gg) per any el 2011, quan van representar el 34 per cent de les emissions globals de SF6, a 5,1 Gg per any el 2021, quan van representar el 57 per cent del SF6 total global. emissions. Aquest augment de la Xina durant el període de 10 anys (alguns d’ells provinents de les regions occidentals menys poblades del país) va ser més gran que l’augment global total de les emissions de SF6, la qual cosa ressalta la importància de reduir les emissions de SF6 de la Xina en el futur.

L’estudi d’accés obert, que apareix a la revista Nature Communications, explora les perspectives d’una futura reducció de les emissions de SF6 a la Xina.

"L’adopció de pràctiques de manteniment que minimitzin les taxes de fuga de SF6 o l’ús d’equips sense SF6 o substituts de SF6 a la xarxa elèctrica beneficiarà la mitigació dels gasos amb efecte d’hivernacle a la Xina", diu en un comunicat Minde An, postdoctorat en el Centre per a la Ciència del Canvi Global (CGCS) del MIT. i l’autor principal de l’estudi. "Considerem les nostres troballes com un primer pas per quantificar el problema i identificar com abordar-lo".

S’espera que les emissions de SF6 durin més de 1.000 anys en l’atmosfera, la qual cosa augmenta els riscos per als responsables polítics de la Xina i de tot el món.

"Qualsevol augment en les emissions de SF6 en aquest segle alterarà efectivament el pressupost radiatiu del nostre planeta (l’equilibri entre l’energia entrant del sol i l’energia sortint de la Terra) molt més enllà del marc temporal de diverses dècades de les polítiques climàtiques actuals", diu el Programa Conjunt del MIT i el director del CGCS, Ronald Prinn, coautor de l’estudi. "Per això és imperatiu que la Xina i totes les altres nacions prenguin mesures immediates per reduir i, en última instància, eliminar, les seues emissions de SF6."