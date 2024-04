Fotos: L’exbisbe de Solsona Xavier Novell es casa per l’Església amb el permís del papa

L’exbisbe de Solsona Xavier Novell ja s’ha casat per l’església amb la seua dona, Sílvia Caballol, tres anys després del seu enllaç civil, el novembre del 2021. “He pensat que era honest, després de tant de temps que han estat amb nosaltres, no amagar que el Xavier i jo finalment ens hem pogut casar per l’Església, gràcies a la misericòrdia del Sant Pare, que li va concedir la secularització”, va escriure ahir Caballol al seu compte d’Instagram, destacant “la gran qualitat humana i espiritual del papa Francesc”.

La parella, el dia de l’enllaç, en una foto compartida a Instagram.sílvia caballol

“Ha estat un llarg camí, però hem pogut regular la nostra situació canònica: casar-nos com volíem i poder tornar a rebre la comunió. Continua sent un bisbe (emèrit), però sense poder exercir el ministeri”, va puntualitzar.

Així mateix, en el text que acompanya diverses fotografies de la parella després del casament, del qual no dona més detalls, assenyala que “molts haurien preferit ocultar aquesta informació, però sempre ha cregut que si un està convençut del que fa i sent, cal apostar per la naturalitat, la normalitat, la transparència, anar de cara, sense deixar marge a l’especulació, i caminar sota la llum. La foscor no crec que sigui el que mereix el nostre amor, ni l’Església. Tampoc no crec que l’ocultació que va acompanyar la renúncia del meu marit ara fa dos anys i mig, fos per a res un encert”.

Caballoll també afegeix que “perdoneu-me tots els que penseu que hauria estat millor mantenir el secret, però no puc continuar obrant com no penso ni sento”.

I va concloure amb les paraules: “Dit això, no puc fer una altra cosa per mostrar, una vegada més, la bellesa de l’amor.” Xavier Novell i Sílvia Caballol són pares de dos bessones, nascudes l’abril del 2022. L’escriptora té tres fills més d’una relació anterior.