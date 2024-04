CSIF abandona la reunió amb Justícia sobre la seguretat a les presons catalanes

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha acudit avui a la reunió convocada amb el departament de Justícia del grup de treball sobre seguretat a les presons de Catalunya. Després de presentar les propostes que consideren que serien aplicables immediatament, han decidit abandonar la reunió. Per a CSIF, la reunió d'ahir ja va ser decebedora perquè per part del departament no hi va haver cap mena d'autocrítica ni es va plantejar la possibilitat de cessar els responsables dels Serveis Penitenciaris, cosa que segueixen reclamant. Entre les mesures d’aplicació immediata que demanen està el cessament de Domingo Estepa, director del Centre Penitenciari de Quatre Camins, la manifestació pública per part de la consellera Ubasart en suport del reconeixement com a agents de l'autoritat pels funcionaris de presons, la implementació immediata dels aerosols d’acció adequada com a mitjà coercitiu i la prohibició de l'accés als centres penitenciaris a associacions com OSPDH, SIRECOVI i IRIDIA, “les quals manifesten obertament animadversió cap als treballadors penitenciaris”, diu el sindicat.

Mentrestant, treballadors de les presons de Brians 1 i Brians 2 han tornat a bloquejar aquest matí els accessos als centres per protestar per la negociació dels sindicats amb el departament. La protesta ha finalitzat a les 9 del matí.