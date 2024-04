Les multes de la DGT per superar els límits de velocitat el 2024

detail.info.publicated Redacció



Les multes de la DGT per a aquest any per circular amb excés de velocitat poden variar entre els 100 i els 600 euros:

Multes de 100 euros sense pèrdua de punts quan se sobrepassen aquests límits:

20 km/h: entre 21 i 40 km/h.

30 km/h: de 31 a 50.

40 km/h: de 41 a 60.

50 km/h: de 51 a 70.

60 km/h: de 61 a 90.

70 km/h: de 71 a 100.

80 km/h: de 81 a 110.

90 km/h: de 91 a 120.

100 km/h: de 101 a 130.

Multes de 300 euros i 2 punts menys quan se sobrepassen aquests límits:

20 km/h: entre 41 i 50 km/h.

30 km/h: de 51 a 60.

40 km/h: de 61 a 70.

50 km/h: de 71 a 80.

60 km/h: de 91 a 110.

70 km/h: de 101 a 120.

80 km/h: de 111 a 130.

90 km/h: de 121 a 140.

100 km/h: de 131 a 150.

Multa de 400 euros i 4 punts menys quan se sobrepassen aquests límits:

20 km/h: entre 51 i 60 km/h.

30 km/h: de 61 a 70.

40 km/h: de 71 a 80.

50 km/h: de 81 a 90.

60 km/h: de 111 a 120.

70 km/h: de 121 a 130.

80 km/h: de 131 a 140.

90 km/h: de 141 a 150.

100 km/h: de 151 a 170.

Multa de 500 euros i 6 punts menys quan se sobrepassen aquests límits:

20 km/h: entre 61 i 70 km/h.

30 km/h: de 71 a 80.

40 km/h: de 81 a 90.

50 km/h: de 91 a 100.

60 km/h: de 121 a 130.

70 km/h: de 131 a 140.

80 km/h: de 141 a 150.

90 km/h: de 151 a 160.

100 km/h: de 161 a 170.

Multa de 600 euros i 6 punts menys quan se sobrepassen aquests límits: