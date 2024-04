Sanitat proposa un pla antitabac “a la carta”

La direcció general de Salut Pública del ministeri de Sanitat va proposar ahir en la comissió extraordinària a les comunitats autònomes l’aprovació del Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2024-2027 a través d’un “acord de col·laboració”, una fórmula que contempla que puguin adherir-se a tot el pla o només a uns punts. Per la seua banda, les comunitats han demanat més temps per revisar els canvis proposats i les al·legacions presentades, per la qual cosa hauran de decidir abans d’avui al migdia si s’adhereixen o no al Pla Antitabac.

Segons Sanitat, s’han incorporat un total de 147 propostes de les autonomies al document, que s’aprovarà demà en la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Els responsables de les carteres sanitàries de les comunitats autònomes ja van demanar el 14 de març passat, quan va tenir lloc l’última reunió sobre això, més temps per estudiar possibles al·legacions i noves evidències científiques.Les propostes que les comunitats van remetre al ministeri tenen com a nexe la necessitat d’actualitzar la normativa antitabac vigent amb l’objectiu de reduir la prevalença del consum, sobretot entre els més joves, malgrat que difereixen en les mesures per aconseguir-ho. Si finalment arriben a tirar endavant el pla antitabac, al qual les comunitats poden adherir-se o no, el text resultant no delimitarà els espais en els quals s’ampliarà la prohibició de fumar, encara que algunes autonomies sí que els hagin especificat en les seues propostes. Per exemple, Astúries o Catalunya –que reclama a més l’empaquetament genèric– aposten per la prohibició de fumar en terrasses.Per la seua part, el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme i l’Associació Espanyola contra el Càncer van instar a actuar amb responsabilitat i buscar el millor consens més possible. Així mateix, van demanar una “acció decidida” perquè porti a una reforma legislativa i hi hagi una dotació pressupostària suficient per aplicar les mesures previstes en el pla antitabac.