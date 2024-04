Vilanova de la Barca reviu la seua batalla més dura

detail.info.publicated LAIA BERENGUER detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vilanova de la Barca va acollir ahir la sisena recreació històrica de l’ofensiva republicana del 1938 a les trinxeres de les Coves. Uns 250 visitants van reviure la representació escènica de la dura batalla del front del Segre, en la qual van morir més de 2.000 persones en tan sols vuit dies. Va comptar amb la participació de més de 80 actors de dotze entitats de recreació bèl·lica de tot l’Estat espanyol. L’activitat va ser organitzada per la sala cultural Macià Polo Verdú, sota les instruccions de l’historiador i president de la Sala, Jordi Verdú. “Hi ha molt treball darrere, ho vam començar a preparar amb cinc mesos d’antelació per coordinar-nos amb els actors”, va explicar Verdú, perquè “es tracta d’una recreació molt veraç”. Una altra representació històrica que va tenir lloc durant la jornada va ser a l’església de Santa Maria del municipi, on es van muntar un hospital de campanya, una cantina i un post de comandament de la Guerra Civil. A més, el municipi va acollir un mercat de productes artesanals i antiguitats amb més de 25 parades i la presentació del llibre La casa del pla d’E. Viladoms. Més de 600 persones van visitar Vilanova de la Barca tan sols ahir. Verdú va assegurar que s’han superat les expectatives pel que fa al nombre de visitants i es va mostrar satisfet amb l’acollida.