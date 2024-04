El món es prepara per veure l’eclipsi que enfosquirà Amèrica

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Queden poques hores perquè la Lluna s’interposi entre la Terra i el Sol i produeixi un eclipsi solar, encara que el fenomen, que serà un espectacle en gran part del continent americà, només es veurà de manera parcial a les Canàries i res o gairebé res al nord-oest gallec. A la Península Ibèrica, l’eclipsi començarà en l’ocàs del Sol, a partir de les 21:17 hores i, si els núvols ho permeten, es podrà veure uns minuts a la província d’A Coruña.

Més sort tindran els habitants de les Illes Canàries més occidentals (El Hierro, la Palma, la Gomera, Tenerife i Gran Canària) que podran veure l’eclipsi a partir de les 20:17 hores, encara que tal com avisa l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN) serà un eclipsi parcial de molt baixa magnitud (tot just cobrirà el 0,2 del diàmetre solar). L’eclipsi acabarà les 21:44 a la península i una hora abans a l’arxipèlag, segons la pàgina web de l’OAN.

Aquests fenòmens succeeixen quan la Lluna s’alinea entre la Terra i el Sol, però és diferent segons el punt de vista de l’observador. Així, pot ser 'total’, quan la Lluna cobreix tot el disc solar, 'anul·lar', quan la Lluna no arriba a cobrir tot el disc del Sol però els seus centres estan ben alineats (per això veiem un anell brillant envoltant el disc lunar), o 'parcial’, quan la Lluna només tapa una part del Sol.

Un espectacle a Amèrica

L’eclipsi d’avui durarà 310 minuts (alguna cosa més de 5 hores) i serà total en molts punts del continent americà, de sud-oest a nord-est, des de Mazatlán, a Mèxic, fins la costa aquest del Canadà passant pels Estats Units. L’espectacle, que promet ser magnífic, enfosquirà ràpidament el cel, baixarà la temperatura diversos graus, i silenciarà els ocells. No en va, aquests esdeveniments atreuen milers de turistes de tot el món. De fet, en algunes regions, com Niàgara Falls, les autoritats canadenques han declarat l’estat d’emergència davant de la previsió de turistes que anirà a gaudir-ne. El fenomen serà visible com parcial en la resta d’Amèrica del Nord, a Amèrica Central, Islàndia, les Açores, Madeira i l’oest del Regne Unit, a més de les Canàries i el nord-oest peninsular.

La NASA retransmetrà en directe el fenomen des de la seua pàgina web i llançarà tres coets sonda per estudiar com es veu afectada l’atmosfera superior de la Terra, que té càrrega elèctrica. A més, diversos avions WB-57F de l’agència espacial seguiran l’eclipsi des de l'Oceà Pacífic Sud, fins Mazatlán, a Mèxic, passant pels Estats Units -de Texas a Maine-, fins Canadà, traçant una trajectòria diagonal i prenent fotografies del Sol per estudiar la seua corona durant el fenomen.