Millors perspectives per refredar el clima amb l’enginyeria de núvols

L’"enginyeria" dels núvols podria ser més efectiva per al refredament del clima del que es pensava anteriorment, a causa de l’augment de la cobertura de núvols produïda.

En un estudi publicat a Nature Geoscience, investigadors de la Universitat de Birmingham van descobrir que la 'modificació de la reflectivitat dels núvols’ (MCB, per les seues sigles en anglès), també coneguda com a enginyeria de núvols marins, funciona principalment augmentant la quantitat de cobertura de núvols, la qual cosa representa entre el 60% i el 90% de l’efecte de refredament.

Els models anteriors utilitzats per estimar els efectes de refredament del MCB s’han centrat en la capacitat de la injecció d’aerosol per produir un efecte de brillantor al núvol, la qual cosa al seu torn augmenta la quantitat de llum solar reflectida cap a l’espai.

La pràctica de MCB ha atret molta atenció en els últims anys com una manera de compensar els efectes de l’escalfament global causat pels humans i guanyar una mica de temps mentre l’economia global es descarbonitza. Funciona ruixant petites partícules, o aerosols, en l’atmosfera on es barregen amb els núvols i amb l’objectiu principal d’augmentar la quantitat de llum solar que els núvols poden reflectir.

A Austràlia ja s’estan utilitzant experiments amb aquesta tècnica en un intent de reduir l’emblanquiment a la Gran Barrera de Corall. Tanmateix, encara no es comprenen bé les formes en què els MCB creen un efecte de refredament i les formes en què els núvols respondran els aerosols, a causa d’efectes variables com la confusió de les condicions meteorològiques covariables.

Per investigar el fenomen, els investigadors van crear un "experiment natural", utilitzant la injecció d’aerosols de l’erupció efusiva del volcà Kilauea a Hawaii per estudiar les interaccions entre aquests aerosols naturals, els núvols i el clima.

Utilitzant aprenentatge automàtic i dades històriques satel·litàries i meteorològiques, l’equip va crear un predictor per mostrar com es comportaria el núvol durant els períodes en què el volcà fos inactiu. Aquest predictor els va permetre identificar clarament els impactes als núvols que havien estat causats directament pels aerosols volcànics.

Van poder demostrar que la cobertura de núvols va augmentar relativament fins un 50% durant els períodes d’activitat volcànica, produint un efecte de refredament de fins -10 W per metre quadrat a nivell regional. L’escalfament i el refredament globals es mesuren en watts per metre quadrat, i una xifra negativa indica refredament. Cal tenir en compte que duplicar el CO2 provocaria un efecte d’escalfament de +3,7 W per metre quadrat aproximadament de mitjana global.

La investigació es va dur a terme en col·laboració amb la Met Office, les universitats d’Edimburg, Reading i Leeds, ETH Zuric a Suïssa, i la Universitat de Maryland i la NASA als Estats Units.

L’autor principal, el Dr. Ying Chen, de la Universitat de Birmingham, va dir: "Les nostres troballes mostren que la brillantor dels núvols marins podria ser més efectiva com a intervenció climàtica del que els models climàtics han suggerit anteriorment. Per descomptat, si bé podria ser útil, MCB no aborda les causes subjacents de l’escalfament global a causa dels gasos amb efecte d’hivernacle produïts per l’activitat humana.

"Per tant, ha de considerar-se com un 'analgèsic', en lloc d’una solució, i hem de continuar millorant la comprensió fonamental dels impactes dels aerosols als núvols, realitzar més investigacions sobre els impactes i riscos globals del MCB i buscar maneres de descarbonitzar les activitats humanes."