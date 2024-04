Nou local a Lleida de l'entitat Amics de la Gent Gran

La Fundació Amics de la Gent Gran va inaugurar ahir un nou local a la ciutat de Lleida al carrer Torres de Sanui amb l’assistència d’una trentena de persones, entre usuaris i voluntaris de la delegació. El nou espai servirà d’oficina per a l’equip tècnic de l’entitat i la novetat és que també permetrà l’organització de diverses activitats dirigides a les persones grans i voluntàries com tallers, reunions, tertúlies o formacions. A l’acte d’inauguració va assistir la regidora per a Persones Grans, Salut i Consum de la Paeria, Anna Miranda, que va recordar el suport del consistori a l’entitat i l’acompanyament als ancians.

Amics de la Gent Gran té com a objectiu lluitar contra la solitud no desitjada de les persones grans mitjançant l’acompanyament amb voluntaris, accions i campanyes de sensibilització contra la invisibilitat i la discriminació. A les comarques lleidatanes atén seixanta ancians a través de setanta voluntaris i a Ponent són presents des de l’any 2017. Quant a Lleida ciutat, més de 5.000 persones grans viuen soles.