Les 4 noves normes de la DGT que entraran en vigor el 2025

La Direcció General de Trànsit (DGT) planeja realitzar canvis significatius al Reglament General de Circulació (RGC) per millorar la seguretat viària en l’estat espanyol a partir de 2025. Aquestes modificacions afectaran tots els vehicles, amb especial atenció a motocicletes, vehicles prioritaris i grues.

Restriccions en condicions meteorològiques adverses: S’afegirà un nou punt a l’article 31 del RGC per prohibir els avançaments en autopistes i autovies durant condicions de neu o gel. Els vehicles hauran de quedar-se al carril dret i deixar el carril esquerre lliure per a vehicles d’emergència i llevaneu.

Pas per a emergències en retencions: També a l’article 31, s’establirà una norma perquè els conductors creïn un passadís central en cas de retencions o accidents. Els vehicles del carril dret s’hauran de moure a la dreta i els de l’esquerre, a l’esquerra, per facilitar el pas de vehicles d’emergència.

Motocicletes circulant per voral: Es modificarà l’article 36 del RGC per permetre que les motocicletes circulin pel voral dret en vies amb retencions. Hauran de mantenir una velocitat màxima de 30 km/h i respectar la prioritat d’altres vehicles al voral, com bicicletes.

Ús del voral per a vehicles prioritaris: Els vehicles d’emergència i grues podran utilitzar el voral per prestar serveis urgents. Hauran d’utilitzar senyals lluminosos i no superar els 30 km/h, excepte els vehicles prioritaris.

Aquestes actualitzacions tenen per objectiu principal millorar la fluïdesa del trànsit , garantir la seguretat en situacions adverses i facilitar la feina dels serveis d’emergència a la carretera.