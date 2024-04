Taylor Swift sorprèn amb el llançament doble de 'The Tortured Poets Department', amb 31 cançons

detail.info.publicated europa press Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’artista Taylor Swift ha llançat el seu 11è àlbum, 'The Tortured Poets Department' (TTPD), aquest divendres 19 d’abril, però només dos hores després de l’estrena, la cantant de 'Blank Space' ha sorprès confirmant que és un disc doble, amb un total de 31 cançons: 'The Anthology'.

"Sorpresa de les 2 de la matinada: 'The Tortured Poets Department' és un àlbum doble secret. He escrit moltíssima poesia torturada en els últims dos anys i volia compartir-la amb tots vosaltres, així que aquí hi ha la segona entrega de TTPD: 'The Anthology'. Quinze cançons noves. Ara la història ja no és meua, és tota vostra", ha escrit Swift al seu compte d’Instagram.

Precisament, l’artista va anunciar l’existència d’aquest nou treball, el més llarg de Swift fins la data, durant l’entrega de premis dels Grammy 2024, i fins llavors ha mantingut un secretisme total sobre les cançons o de les col·laboracions -dos, amb Florence+The Machine i Post Malone-, i només ha deixat veure algunes lletres dels temes.

No obstant, l’artista anunciava el 'single' del disc unes hores abans del llançament complet, que és precisament amb el raper Post Malone, 'Fortnight', a qui Swift ha agraït la seua "màgia" i "experimentació musical".

Una cosa que l’artista sí que ha explicat en xarxes socials, és que es tracta d’una antologia de noves cançons que "reflecteixen" esdeveniments, opinions i sentiments d’un moment "fugaç, fatalista, sensacional i dolorós".

"Aquest període de la vida de l’autora ja ha acabat, el capítol s’ha tancat i tapiat. No hi ha res més a venjar, ni comptes per saldar una vegada que les ferides han guarit. I pensant-ho bé, moltes d’elles han estat autoinflingides. Aquesta escriptora creu fermament que les nostres llàgrimes es tornen sagrades en forma de tinta sobre una pàgina. Una vegada que hem explicat la nostra trista història, ens en podem alliberar. I llavors, només queda la poesia torturada", ha escrit.