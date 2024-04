Un centenar de tests de cribratge del VIH i sífilis

La Fundació Antisida de Lleida va efectuar un total de 118 proves de cribratge ràpid del VIH i sífilis aquesta setmana, entre dimecres i ahir, en diferents facultats de la Univesitat de Lleida, en el marc de la Setmana Europea de la Prova. L’objectiu d’aquesta acció, assenyalen des de l’entitat, és atansar la prova gratuïta, ràpida i confidencial i informar sobre la importància del test ràpid del VIH per permetre a la persona beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç que millori la seua qualitat de vida, així com adoptar les mesures necessàries per evitar la transmissió del virus. Concretament, personal tècnic de l’associació va informar i va practicar 20 proves al Campus d’Agrònoms, 18 al Campus de Ciències de la Salut i unes altres 22 a INEFC. També va portar a terme 42 tests al campus de Cappont i 16, al Rectorat (Facultat de Lletres).