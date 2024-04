Sant Jordi amb núvols a Ponent però sense pluja

La previsió del temps per al dia de Sant Jordi.Meteocat

Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, el dia de Sant Jordi s'esperen núvols variables que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat o puntualment cobert al Pirineu i Prepirineu a partir de mig matí. A la tarda, augmentarà la nuvolositat en general i el cel quedarà mig ennuvolat o puntualment molt ennuvolat, però sembla que les comarques de Ponent se salvaran de la pluja.

La previsió del Meteocat per demà 23 d'abril indica ruixats aïllats i febles només al nord-est de Catalunya i alguna gotellada aïllada a la meitat sud , però la quantitat de precipitació acumulada serà minsa o localment poc abundant.

Sí que hi serà present el vent, que bufarà de component nord i oest fluix o moderat, amb cops forts a cotes altes del Pirineu, així com a la tarda a Ponent i la resta del terç sud. Tot i això, de matinada hi haurà nombroses estones de vent fluix i variable.