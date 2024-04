Senyalització inclusiva en la construcció

La Generalitat, a través dels departaments d’Empresa i Treball i d’Igualtat i Feminismes, ha elaborat una nova proposta de senyalització de seguretat i salut en el treball per fer-la més inclusiva. Concretament, s’han revisat i redissenyat 21 pictogrames per evitar qualsevol forma de discriminació, especialment per motius de sexe o gènere, orientació o identitat sexual, i aspecte físic. La consellera d’Igualtat, Tània Verge, va recordar que “encara que la competència en aquest àmbit és de l’Estat, no podíem esperar més, havíem d’avançar i fem aquesta proposta des de Catalunya”. Una proposta que presentaran al ministeri de Treball i Economia Social perquè revisi la senyalització actual. Així mateix, va recordar que els biaixos de gènere també afecten la prevenció de riscos i la salut laboral. “Quan entrem en un centre de treball no deixem el gènere penjat a la porta”, va remarcar.

En el cas de la construcció, va dir que, malgrat ser un sector molt masculinitzat, cada vegada hi ha més dones. “No és normal estar envoltades d’imatges que no ens representen o interpel·len”, va expressar. Les empreses que vulguin adoptar les noves imatges ho hauran de fer de forma complementària a les oficials, ja que correspon al Govern central fer una actualització del reial decret que les regula. La nova proposta combina volums amb línies rectes i diagonals, de manera que les figures humanes ja no són tan rígides i representen una diversitat de cossos més àmplia. També compten amb cabells en moviment. S’han revisat senyals com els de protecció obligatòria del cap, vista, cara i oïda o vies respiratòries, de les quals s’elimina el dibuix o forma de la cara i es destaquen els elements de protecció. S’han simplificat, a més, senyals com el d’atrapament per màquina o entrada prohibida a persones no autoritzades.

Es farà difusió a les empreses

Els nous dissenys estan disponibles al web de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i se’n farà difusió entre empreses, entitats, mútues i empreses de prevenció. Aquest tipus de senyals es regulen en el reial decret 485/1997. La proposta de la Generalitat es va presentar coincidint amb el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut Laboral.