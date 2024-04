Revelen per què alguns fumadors són més propensos al càncer de pulmó

El doctor José Luis Pérez Gràcia (primer per la dreta a primera fila) i la Dra. Ana Patiño (tercera per la dreta a segona fila), juntament amb l’equip d’investigadors del CCUN.CCUN

Un estudi liderat per especialistes del Cancer Center Clínica Universitat de Navarra (CCUN) ha conclòs que els grans fumadors –més de 20 cigarros al dia– que presenten fenotips extrems d’alt i baix risc de desenvolupar càncer de pulmó associat al tabac mostren diferents perfils genètics que els fumadors que no pateixen aquesta malaltia.

Els resultats de la investigació s’han publicat a la revista 'eBioMedicine', publicació del grup 'The Lancet', que té un alt impacte en el camp de la Biologia Molecular i els avenços genètics. A més, l’avenç de l’estudi va ser presentat al Congrés de la Societat Americana d’Oncologia celebrat a Chicago. Els investigadors han analitzat l’ADN germinal (el de les cèl·lules normals) de grans fumadors que, o bé van desenvolupar càncer de pulmó a una edat mitjana de 50 anys, o no el van presentar a una edat mitjana de 80 anys, malgrat haver fumat.

Per a això, s’ha recorregut a tècniques d’última generació i els resultats s’han analitzat mitjançant mètodes de bioinformàtica i intel·ligència artificial, en col·laboració amb el Cim Universitat de Navarra i Tecnun-Escuela d’Enginyeria de la Universitat de Navarra.

El doctor José Luis Pérez Gràcia i la doctora Ana Patiño, especialistes de l’Àrea de Càncer de Pulmó del CCUN i autors principals de l’article, expliquen que "aquest treball fa els primers passos per identificar gens que poden tenir un paper important en el desenvolupament d’aquesta malaltia". "Treballar en aquesta línia ens permetrà saber per què hi ha fumadors que són més propensos que d’altres a desenvolupar càncer de pulmó", han afegit.

Els investigadors han identificat variants genètiques que mostren diferències significatives entre els grans fumadors amb més risc d’emmalaltir i aquells amb menor predisposició. Molts dels gens validats tenen funcions rellevants per al desenvolupament de càncer, com la regulació del creixement cel·lular i de la resposta immunològica, així com la reparació de l’ADN. "El tabac és el principal factor de risc per desenvolupar càncer de pulmó. Si identifiquem els perfils genètics que generen més protecció o més susceptibilitat de desenvolupar aquesta malaltia, podrem proposar nous enfocaments terapèutics o noves formes de prevenció", assegura el doctor Pérez Gracia.