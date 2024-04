Llevadores alerten de la manca de professionals a Catalunya i avisen que 4 de cada 10 jubilacions quedaran sense relleu

detail.info.publicated acn

L'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya (Alpacc) han alertat de la manca de professionals a Catalunya i ha lamentat que cada cop en faltaran més. La presidenta d'Alpacc, Imma Marcos, ha assenyalat que es calcula que del total de jubilacions que es produiran en els pròxims dos anys, 4 de cada 10 quedarà sense relleu. Per a Marcos, la manca de llevadores és "violència obstètrica" perquè qui paga les conseqüències són les dones i els nadons. Alpacc ha explicat que la manca de professionals és conseqüència d'una aturada de l'oferta formativa entre el 1986 i el 1996 i ha afegit que l'oferta actual de places "no és suficient" per cobrir el relleu. Per això, ha reclamat al futur govern que abordi urgentment aquest dèficit.

D'altra banda, ha assenyalat que l'accés a la formació de llevadores a l'estat és "molt dificultós" ja que les candidates han de fer el grau d'Infermeria i després un examen tipus oposició al qual es presenten unes 14.000 infermeres per a 400 places. "Si obtenen bona puntuació i aconsegueixen entrar-hi, estudiaran i treballaran amb un sou baix durant 24 mesos fins a obtenir la titulació", ha declarat Marcos.

Per últim, Alpacc ha assegurat que també falten llevadores per atendre els parts planificats a casa a Catalunya, que concentra la meitat dels que es donen a l'estat. Hi ha una setantena de llevadores associades a Alpacc que fan aquests parts però no arriben a cobrir la demanda. Per això, des de l'associació han demanat també que la formació de les llevadores residents inclogui preparació sobre parts domiciliaris i s'hi doni l'opció de fer rotació de pràctiques amb equips de parts a casa.

Alpacc ha fet aquestes consideracions coincidint amb el Dia Internacional de la Llevadora, que se celebrarà el 5 de maig. L'associació vol reivindicar la importància del rol de la llevadora, tant en l'atenció en l'embaràs, el part, el postpart i la lactància.