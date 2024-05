Dones Transformadores: Patrícia McGill

Després de viure molts anys a Barcelona, aquesta narradora uruguaiana de naixement, però que ha viscut a llocs tan diferents com Xile o Suècia, va arribar a Florejacs amb el seu home, que té arrels al poble.

Des de l’any 2004 es dedica professionalment a la narració oral, després de fer un curs a Barcelona que li va permetre conèixer el moviment de narració oral de la península. Va participar en cursos de narració, de narrativa escrita, de simbologia i poesia complementant, així, la seva formació com a actriu.

Està molt contenta de viure al territori i tot i que li agrada Barcelona, creu que la ciutat s’ha tornat més difícil, més aliena.

La Patrícia és una dona molt activa. Ha fet molts projectes relacionats amb la comarca i el municipi de Torrefeta i Florejacs. Un exemple és el SegaMots, un projecte que organitza des de l’any 2019, que inclou propostes per escoles, residències, biblioteques i museus i que, a més, compta amb un festival en què “sempre portem dones perquè crec i estic convençuda que en aquest moment cal fer-ho. Cal refermar la mirada femenina i feminista. Hi ha comportaments patriarcals que encara funcionen molt en les zones rurals. La pagesia masculina per molts anys ha imposat les seves normes, on la dona ha estat més amagada”.

Per això, ella intenta treballar i donar suport a la gent jove i les dones del poble. “La meva tasca ha estat la de fer xarxa, cercar col·laboracions i complicitats, coordinar, i de tant en tant, donar-me el gust i contar històries”, conclou.