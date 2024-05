Només es tramiten el 2% de les multes a andorrans per excés de velocitat: això és el que deixa d'ingressar Trànsit

Els conductors andorrans esquiven la pràctica totalitat de multes per excés de velocitat que se’ls imposa a Catalunya. Segons va avançar ahir SER Catalunya, des del Servei Català de Trànsit només han pogut denunciar un 2% de les infraccions comeses per vehicles andorrans el 2023.

Com a conseqüència, les arques públiques han deixat d’ingressar, com a mínim, quatre milions d’euros. D’aquesta forma, l’any 2023 els radars que hi ha repartits per les carreteres catalanes van fer 41.241 fotos a vehicles amb matrícula d’Andorra que superaven els límits de velocitat permesos. És a dir, més de 100 denúncies al dia a vehicles andorrans que van més de pressa del que està permès.

D’aquestes més de 40.000 infraccions, només se n’han pogut denunciar 861, un 2% del total. En aquests casos, s’ha pogut fer perquè ho han notificat els mateixos agents del cos de Mossos d’Esquadra que han enxampat els infractors després de cometre la infracció.

Sistema Eucaris

Les multes entre Espanya i Andorra no es tramiten perquè el Principat no forma part del sistema, denominat Eucaris, que permet als estats enviar-se informació sobre els vehicles que circulen per la Unió Europea. Així, per exemple, si un ciutadà espanyol va França i circula més de pressa del compte per una autopista francesa i un radar fa una foto al vehicle, la denúncia li arribarà a Espanya.

Però, en canvi, quan algú amb matrícula andorrana passa per davant d’un radar superant els límits de velocitat, es pot consultar la matrícula, però al ser andorrana, Trànsit no té accés a les dades i no pot iniciar els tràmits de l’expedient sancionador.

Impunitat

D’aquesta manera, el que més preocupa els experts consultats per SER Catalunya és la sensació d’impunitat d’alguns conductors andorrans. Una impunitat que, alerten, pot acabar derivant en situacions de risc a les carreteres. L’any 2023, un total de 40.380 in fraccions no van poder ser tramitades.