'1.000 Ulls' vetllaran per una festa major segura i cívica

Lleida es prepara per viure aquesta setmana la festa major, que arrancarà aquest dijous i comptarà amb més de 250 activitats fins diumenge. Per garantir la seguretat durant aquests dies, la Paeria ha organitzat un dispositiu especial amb 170 agents de la Guàrdia Urbana. Dins de la campanya 1.000 Ulls habilitarà també punts liles i una línia d’autobús gratuïta a la zona dels Camps Elisis, on es concentraran els concerts i altres actes multitudinaris. Segons va explicar ahir la regidora de Polítiques Feministes i Bon Govern, Carme Valls, l’objectiu és “intentar evitar al màxim les violències masclistes i LGTBI-fòbiques” perquè tothom pugui disfrutar de la festa.

Quant a l’autobús gratuït, va explicar que la línia L7 funcionarà des de les deu de la nit fins a dos quarts de vuit del matí, amb una freqüència de trenta minuts. Com ja es va fer en altres celebracions, les persones que utilitzin aquest servei podran baixar a les parades habituals o sol·licitar la parada a demanda. La Paeria també compta amb el suport del programa Nits Q Lleida, que treballa per fomentar entorns segurs i saludables a la ciutat.

Controls d’accés als Camps Elisis, amb quatre escenaris

■ Els Camps Elisis seran un dels entorns principals dels festejos, amb quatre escenaris per a les diferents actuacions, i que comptarà amb quatre controls delimitats d’accés amb presència dels serveis d’emergències. Entre les novetats d’aquest any destaca la recuperaciódel pregó al Saló de Plens de la Paeria, que anirà a càrrec de Joaquín Ureña, o l’ofrena a Sant Anastasi, que es farà a l’església de Sant Joan. En total s’han programat més de 250 propostes culturals per a totes les edats, incloses la tradicional diada castellera, el seguici i la Batalla de les Flors a la rambla Ferran. El programa musical d’aquest any inclou les actuacions d’El Pony Pisador, Cala Vento o Gos Mullat, entre altres grups.