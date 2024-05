Polèmica sobre si els gossos poden accedir o no a les platges amb bandera blava

detail.info.publicated efe

La concessió del prestigiós distintiu per certificar la qualitat de les platges a nivell mundial, que Espanya liderarà aquest estiu un any més, no està exempta de polèmica, perquè prohibeix l’accés dels animals domèstics a les zones de bany.

Aquest estiu és el primer en el qual està en vigor la llei de protecció dels drets i el benestar dels animals animal que recomana facilitar la convivència amb espècies de companyia en espais públics i, encara que és la llei de Costes la que defineix i regula el domini públic maritimoterrestre, aquesta norma no prohibeix la presència de mascotes a la platja encara que alguns ajuntaments ho fan.

Per complir amb els criteris Bandera Blava a nivell internacional, un dels requisits que s’exigeix és precisament que el municipi asseguri amb una ordenança municipal la prohibició d’animals domèstics a la platja (o zona de bany guardonada amb el distintiu) durant la temporada de bany, amb l’excepció dels gossos guies per a persones amb deficiències visuals.

Així ho ha assegurat aquest dimarts el president de l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac), José Palacios, després de recordar que els criteris són internacionals i els motius en línia amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es refereixen a temes de salut personal i animal i així mateix mediambientals per evitar excessiva "pressió" sobre la naturalesa.

Ha explicat que, segons estudis de l’Organització Mundial de la Salut, "hi ha riscos microbiològics per a la salut humana associats a la presència d’excrements dels gossos a les platges, sobretot per a nens."

Així mateix, s’ha referit a la mateixa salut dels gossos, sobretot a l’estiu, a causa de les altes temperatures a les quals s'arriba a les platges, que els pot repercutir negativament (deshidratació, afecció als coixins de les potes, intoxicació per alta concentració de sodi de l’aigua de mar, intoxicació per algunes algues, etc.).

També influeix la protecció de l’ecosistema de la platja, sobretot si hi ha dunes, on viuen espècies vegetals i animals, especialment aus (algunes en perill d’extinció i fonamentals per a la conservació de l’ecosistema).

Aquestes espècies "necessiten estar protegides", entre altres motius perquè cada vegada més les persones volen portar els gossos a la platja i es genera una pressió enorme sobre l’avifauna que depèn d’aquest medi, tant per alimentar-se, descansar o criar. "L’augment de la presència de gossos als sorrals amb dunes genera una pressió destacable en la supervivència de l’avifauna, sobretot en època de cria." "Nosaltres a Espanya continuarem amb el criteri de no permetre gossos a les platges, encara que el requisit és internacional" ha afegit el president d’Adeac, després de recordar que en qualsevol cas és "un tema recurrent a molts països".

Des d’Adeac s’ha afegit que el debat de la presència dels gossos a les platges és un tema que, malgrat tot l’exposat, es continuarà debatent atesa l’evolució social i tenint en compte que no se sap què passarà en els propers anys amb les regulacions sobre convivència amb animals.

Al contrari, hi ha veus discrepants en alguns entorns respecte a l’exclusió dels animals domèstics per al reconeixement de l’esmentada distinció a les platges. Segons l’advocada Amparo Requena, d'INTERcids, associació d’operadors jurídics per a la protecció legal dels animals, "els juristes intentarem recomanar l’organització que concedeix la bandera blava que adeqüi els seus criteris a la realitat del moment".

Explica que en la societat espanyola les mascotes són cada vegada més nombroses, un altre membre més de les famílies i aquestes volen compartir temps i lleure juntes.

Segons la seua opinió, els criteris de l’organització que assigna les banderes blaves estan fins i tot "contravenint les recomanacions de la nostra legislació estatal", amb referència a la recent llei de protecció dels drets i el benestar dels animals, que recomana que es faciliti la convivència amb animals domèstics en espais públics.

Molts ajuntaments perden l’al·licient de prioritzar amb les seues ordenances l’accés d’animals domèstics a les platges si per accedir al distintiu de bandera blava han de prohibir-ho, ha lamentat.