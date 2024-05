Elon Musk trasllada per carta als acomiadats que Tesla no té vacants per a ells

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El fundador de Tesla, Elon Musk, ha traslladat per carta als empleats de la companyia el seu acomiadament per l’absència de "vacants per a les que hi siguin qualificats" després que fa unes setmanes l’empresari anunciés l’expulsió de més de 14.000 treballadors, un 10% de la seua plantilla a nivell mundial. "Després d’una acurada revisió de la seua restricció laboral permanent i de la seua funció, s’ha determinat que no existeix cap ajustament raonable que li permeti exercir les funcions essencials del seu lloc en la seua funció", indica Musk a la carta, en la qual no inclou expressament la paraula acomiadament.

Tot seguit, i quan semblava que la intenció era recol·locar el treballador en una altra divisió de l’empresa sentència: "No hem identificat cap vacant per a la qual sembli qualificat". "Com no hem identificat un lloc alternatiu disponible, començarem a processar la seua separació de l’ocupació amb Tesla", afegeix. De moment, aquests acomiadaments es van fer efectius el 3 de maig de 2024 encara que el magnat va expressar en privat el seu desig d’acomiadar, almenys, el 20% de la firma, segons 'Bloomberg'.

El problema de vendes i una estratègia incerta

A l’abril, l’empresari nord-americà va dir que "l’empresa havia de reorganitzar-se cada cinc anys" i que caldria "optimitzar el rendiment de cara a la seua següent fase de creixement". Per primera vegada des de la seua fundació, Tesla ha venut menys cotxes elèctrics que durant el mateix període de fa un any com a conseqüència d’una desacceleració del mercat en favor d’una puixant competència xinesa. Ara, la firma està dividida entre si continuar el seu camí cap a la rendibilitat del negoci amb la fabricació d’un cotxe elèctric barat per incrementar la penetració de la marca o abandonar aquests plans i centrar-se en el desenvolupament del robotaxi. Dubtes que van portar a la companyia a prendre mesures per calmar els accionistes en anunciar acomiadaments massius amb què va provar de contenir la sagnia dels títols en les cotitzacions després d’haver caigut més d’un 30% des de començament d’any.