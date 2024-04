Tesla retallarà més del 10% de la seua plantilla global per la "duplicació de rols i funcions laborals"

detail.info.publicated europa press

Tesla planeja retallar més del 10% de la seua plantilla laboral a nivell global a causa de la "duplicació de rols i funcions laborals en certes àrees", segons es desprèn d’un correu enviat pel director general de l’empresa, Elon Musk, als seus empleats i al qual ha tingut accés el mitjà nord-americà especialitzat en mobilitat elèctrica, Electrek.

En concret, segons es llegeix al correu, Musk ha dit que s’ha fet "una revisió exhaustiva de l’organització" i s’ha pres la decisió de reduir la plantilla "en més d’un 10% a nivell mundial", el que els permetrà ser més "eficients, innovadors i ansiosos pel pròxim cicle de la fase de creixement".

"Mentre preparem a l’empresa per a la nostra següent fase de creixement, és extremadament important analitzar tots els aspectes de l’empresa per reduir costos i augmentar la productivitat", ha escrit Musk al correu.

D’acord amb un càlcul realitzat per Electrek, "més del 10%" significa l’acomiadament d’al voltant de 14.000 empleats, ja que la plantilla de treballadors de Tesla és de l’ordre de 140.000 empleats en total."m’agradaria agrair tots els que deixen Tesla per la seua bona feina al llarg dels anys. Estic profundament agraït per les seues moltes contribucions a la nostra missió i els desitgem el millor en les seues oportunitats futures. És molt difícil dir adeu", ha prosseguit el text de Musk.

Així mateix, el mitjà nord-americà explica que no se sap quins equips específics es veuran afectats per aquests acomiadaments a Tesla, no obstant, indica que a la xarxa social 'X' (abans Twitter) a dos coneguts executius de l’empresa, Drew Baglino i Rohan Patel, ja no compten amb la insígnia "afiliat a Tesla" que es mostrava abans als seus perfils. En aquest sentit, Electrek explica que Baglino encara figura com a vicepresident sènior de tren motriu i energia en el lloc web de Tesla, i Patel és el president de polítiques de Tesla i també s’ha desentrampat com "un improvisat braç de relacions públiques" de Tesla a la xarxa social 'X' .

Mals resultats d’entregues en el primer trimestre

Aquesta notícia es dona a conèixer després d’una caiguda de vendes de vehicles en el primer trimestre per part l’empresa i enmig d’una desacceleració de la demanda de vehicles elèctrics. Tesla va incomplir les expectatives de vendes per a l’inici d’aquest any per un ampli marge i registrant el seu primer descens trimestral en quatre anys.

Diversos analistes citats per Bloomberg s’estan preparant perquè les vendes del fabricant de vehicles elèctrics es redueixin potencialment durant l’any, adduint la lenta producció del seu model més nou, el Cybertruck, i una pausa a nous productes fins que la companyia comenci a produir un vehicle de pròxima generació a finals de l'any que ve.

Tesla entregarà el seu informe de guanys trimestrals dimarts vinent 23 d’abril. Els mateixos analistes estimen que Tesla encara obtindrà un guany d’al voltant de 50 centaus per acció, davant els 85 centaus per acció en el primer trimestre de 2023.

En trimestres anteriors, Tesla ha recomanat una "pausa" entre les fases de creixement, esperant que el creixement de les vendes sigui més modest fins el llançament de vehicles de pròxima generació com el Model 2 de 25.000 dòlars.

Els acomiadaments de Tesla arriben també en un moment en què moltes altres empreses de la indústria tecnològica estan acomiadant personal, en la qual cosa l’agència de notícies nord-americana crida "un aparent joc de seguir el líder mentre els guanys de la indústria continuen sent alts".

Tesla va acabar l’any passat amb 140.473 empleats, gairebé el doble del total de tres anys abans. Ha estat augmentant la producció en dos plantes, una a Austin, EUA i l’altra fora de Berlín, Alemanya que van començar a produir el Model Y a començaments de 2022. La companyia va començar a retallar els preus en tota la seua línia a mesura que aquestes instal·lacions van assolir més volums. Les accions de Tesla han caigut un 31% aquest any, ubicant-se entre les de pitjor acompliment a l’índex S&P 500. L’acció va caure fins un 1,2% abans de l’inici de la negociació regular dilluns.