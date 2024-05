Ataquen l’actor Steve Buscemi mentre caminava per Nova York

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’actor nord-americà Steve Buscemi ha hagut de ser tractat de diverses ferides després de rebre un cop de puny a la cara mentre caminava per la ciutat de Nova York, ha informat aquest dilluns la cadena CNN.

El Departament de Policia novaiorquès (NYPD) ha indicat a la cadena que està investigant l’assalt, que va tenir lloc dimecres passat i és l’últim d’una sèrie d’atacs aleatoris que s’han produït a la ciutat.

La CNN va assenyalar que ha parlat amb una desena de dones que havien estat colpejades a la cara sense motiu aparent mentre passejaven pels carrers de la ciutat de Nova York. "Buscemi va ser agredit al centre de Manhattan, una altra víctima d’un acte aleatori de violència a la ciutat", va dir el seu mànager en un comunicat.

L’actor novaiorquès, protagonista de "Reservoir Dogs" o "Pulp Fiction", és troba "bé i aprecia els bons desitjos de tots, encara que està increïblement trist perquè li hagi passat això mentre caminava pels carrers de Nova York," precisa el comunicat.

Segons la policia de Nova York, van rebre una trucada i quan es van desplaçar al lloc dels fets van veure el protagonista de "Fargo", de 66 anys, que havia estat ferit per un desconegut. "Els serveis d’emergències van atendre i van traslladar a l’actor al NYC Health and Hospitals/Bellevue en condició estable per rebre tractament per hematomes, inflor i sagnia a l’ull esquerre", va dir la policia de Nova York. El departament de policia ha demanat l’ajuda ciutadana per identificar el sospitós.