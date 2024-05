Un projecte de l'Escola del Treball de Lleida, premiat pel Govern en un festival de joves emprenedors

detail.info.publicated Redacció

Un projecte de l'Institut Escola del Treball de Lleida ha estat premiat pel Govern en la sisena edició de l’iFest, el programa de foment i acompanyament en emprenedoria i innovació adreçat a joves impulsat per la Generalitat de Catalunya, que ha reconegut cinc equips més de joves emprenedors.

El projecte de l'Escola del Treball s'anomena Festiver i consisteix en una aplicació que millora les experiències dels festivals i redueix l’impacte ambiental. Integra transport compartit, allotjament i bitllet electrònic.

Després de superar dues rondes prèvies, ahir a la tarda el Disseny Hub Barcelona acollia la final de l’iFest on els 16 equips finalistes (del total de 119 que s’hi van presentar) van posar a prova els seus projectes davant un jurat format per professionals referents de l’ecosistema emprenedor del país. Tots ells han rebut fins a 6 mesos de formació intensiva (Bootcamp) per preparar-se, etapa de l’iFest que ha assolit un nou rècord de participació amb més de 750 alumnes i docents involucrats. A més, l’impacte territorial de l’iFest s’ha incrementat respecte d’edicions anteriors, amb més de 80 centres participants de 20 comarques.