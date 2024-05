La justícia europea rebutja equiparar el permís per naixement de famílies monoparentals i biparentals

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha declarat inadmissible la petició d'una dona que va sol·licitar l'equiparació del permís per naixement i cura d'un fill de les famílies monoparentals i biparentals. El cas fa referència a la demanda d'una mare que, després de tenir un fill, va sol·licitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social que li atorgués el permís de paternitat que li pertocava al segon progenitor, podent gaudir de 32 setmanes en comptes de 16. L'organisme va denegar-li la sol·licitud i l'afectada va presentar una demanda al Jutjat Social número 1 de Sevilla, que va elevar la qüestió a la justícia europea. En un comunicat publicat aquest dijous, el TJUE rebutja la sol·licitud per raons tècniques.

En l'escrit, el tribunal declara inadmissible la petició per raons "materials i tècniques". Pel que fa a les qüestions materials, el TJUE apunta el litigi espanyol fa referència a la sol·licitud d'ampliació del permís de maternitat, és a dir, al permís de mínim 14 setmanes ininterrompudes que es concedeix a les treballadores embarassades o que ja hagin tingut una criatura.

En el moment en què el Jutjat Social número 1 de Sevilla va elevar la qüestió a la justícia europea, en canvi, es va demanar al TJUE que fes la seva interpretació en base a la directiva que regula el permís parental (el que dona quatre mesos als treballadors que han adoptat o tingut un fill per cuidar-lo). Segons la justícia europea, la directiva europea no regula exactament els aspectes a què feia referència la dona afectada, per això declara la petició inadmissible. "El permís parental i el permís de maternitat persegueixen objectius diferents", assenyala el TJUE.

Quant a les qüestions temporals, el tribunal amb seu a Luxemburg apunta que la treballadora va sol·licitar l'ampliació del seu permís quan la directiva que regulava aquests temes encara no havia entrat en vigor. "Tenint en compte que quan van tenir lloc els fets no havia finalitzat el termini de transposició de la directiva -i aquesta encara no s'havia transposat al dret nacional-, no és procedent interpretar les seves disposicions respecte al procediment nacional", destaca el TJUE.

La sentència suposa un cop per a les famílies monoparentals de l'Estat, ja que des del col·lectiu –més d'un 80% estan encapçalades per dones– es reclama una equiparació dels permisos per al naixement i la cura d'un fill. El febrer passat, el Consell de Ministres va aprovar la Llei de Famílies, el qual finalment no va incloure aquesta equiparació. Per a les famílies monoparentals, una sentència favorable als seus interessos hauria donat força a la presentació d'esmenes a la llei, ja que el text es troba ara mateix en procés d'aprovació a les Corts Generals.