L'Aplec del Cargol de Lleida encara la 43a edició amb noves colles i incentivant l'esperit de la festa entre els infants

L'Aplec del Cargol de Lleida escalfa motors per una 43a edició que assolirà les xifres "rècord" dels 15.000 penyistes i les 119 colles del 24 al 26 de maig. Segons el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol de Lleida (FECOLL), Ferran Pèrdrix, la festa gaudeix "d'una salut de ferro" i incorpora quatre colles –uns 500 penyistes nous– en comparació amb l'any passat. Per primera vegada, la festa comptarà amb una barra de begudes sense alcohol a disposició tant dels penyistes com dels visitants. Una altra de les novetats d'enguany és la creació d'una rua infantil per tal d'incentivar l'esperit 'aplequista' entre els més petits i involucrar-los de manera "directa" a l'esdeveniment.

Per segona edició consecutiva, l'Aplec del Cargol de Lleida amplia el nombre de colles participants en una de les festes més emblemàtiques de la capital del Segrià. Es tracta dels 'Recuperats', 'La Grossa', 'Tocats de la Bola' i 'Barranc dels Rucs'. Amb aquestes noves incorporacions, Pèrdrix ha apuntat que des de l'organització entomen un repte "majúscul" en relació al desplegament de les diferents infraestructures i l'abastiment dels productes, tots ells de proximitat.

Dels 15.000 penyistes previstos en l'edició d'enguany, uns 3.500 són infants. "Es tracta d'un públic important", ha explicat Pèrdrix, qui també ha afegit que la voluntat de la FECOLL és inculcar l'esperit de participació i de pertinença a una colla per facilitar un posterior relleu generacional. D'aquesta manera, la programació preveu la 'Petita Rua de l'Aplec', una desfilada al voltant del recinte penyista fins a arribar a l'Amfiteatre, on es donarà el tret de sortida a diferents sessions de discjòqueis.

Una altra de les novetats de la 43a edició de la festa és la introducció de les begudes sense alcohol amb l'habilitació d'una barra a càrrec de l'Associació TDAH-TEAF, entitat convidada a l'esdeveniment.

Impacte social i econòmic

Més enllà dels participants a les 119 colles que formen l'Aplec del Cargol de Lleida, la FECOLL preveu entre 150.000 i 220.000 visitants durant tot el cap de setmana vinguts de Girona, Barcelona i Saragossa, una xifra que oscil·la depenent de la meteorologia.

Segons Pèrdrix, el retorn de visitants cada any "és més gran" i per això preveu que l'Aplec del Cargol es consolidi com una "festa oberta". Així mateix, el president de la FECOLL ha destacat que, a data d'avui, els restaurants de la ciutat ja treballen per organitzar segons torns en el marc de l'esdeveniment.

D'altra banda, Pèrdrix ha parlat de la "consolidació" de la Central de Compres, que permet als collistes adquirir menjar i begudes a l'engròs i llogar infraestructures a preus més baixos. "Els penyistes entenen que és part de la festa", ha dit Pèrdrix, qui també ha subratllat que la central mou uns 700.000 euros.

A falta d'un estudi pendent de realitzar, la FECOLL calcula que l'impacte econòmic de l'Aplec del Cargol a la ciutat de Lleida pot arribar als 25 milions d'euros.

Setmana Cultural

En el marc de l'Aplec del Cargol, la ciutat també acull la Setmana Cultural amb una programació de fins a un centenar d'activitats com espectacles musicals, titelles i la 30a Cantada d'Havaneres de l'Aplec. Tots els actes són gratuïts i oberts al públic general amb aforament limitat.

El tret de sortida a la celebració serà el proper dilluns dia 20 amb el pregó oficial de l'Aplec a càrrec de l'escriptor i divulgador artístic Antoni Gelonch i el lliurament del premi Caragol Bover a la directora dels MIR de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, la doctora Silvia Bielsa. Enguany, el premi Llimac queda desert.