'Tinder' per a persones amb discapacitat

La primera app de cites per a persones amb discapacitat intel·lectual es diu Dinder Club, ja és una realitat i acaba d’arribar a la Seu. Aquesta innovadora proposta, que naix per millorar les relacions socials i sexoafectives d’aquest col·lectiu, es va presentar ahir a la Seu en col·laboració amb Integra Pirineus. Dinder Club funciona com una aplicació de cites convencional però incorporant també un apartat per organitzar plans en grup per crear noves amistats.

El projecte, segons van explicar ahir des d’Integra Pirineus, està destinat exclusivament a persones amb una discapacitat superior al 33 per cent, que siguin majors de 18 anys i que estiguin avalades i pertanyin a una entitat social. La iniciativa, que és gratuïta, ja compta amb més de 350 usuaris registrats. La voluntat dels seus creadors és estendre’s per Catalunya.