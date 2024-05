La Fundació Suport Alosa celebra el 30è aniversari

La Fundació Suport Alosa, entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental a Lleida, va celebrar ahir el seu trenta aniversari amb un acte a la sala Alfred Perenya. A més d’inaugurar una exposició fotogràfica sobre la història de l’entitat, la cerimònia va retre homenatge pòstum a Joan Escolar, un dels fundadors d’Alosa i que va ser el president fins que va morir el desembre de l’any passat. Aquest emotiu record va estar protagonitzat per Dolors Melé, primera treballadora de l’entitat, el psicòleg Toni Calvo i Alba Escolar, filla de Joan Escolar. A l’acte també va assistir el president de la Diputació, Joan Talarn, que va destacar que “trenta anys vetllant pels drets de les persones que tenen més dificultats per accedir-hi és una fita”.