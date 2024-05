El jurat troba Rubén autor de l’assassinat de 'La Fiestuki'

detail.info.publicated europa press

El jurat popular constituït en el judici pel denominat crim de 'La Fiestuki' considera el principal encausat, l’habitant de Salamanca Rubén A.S., autor de l’assassinat del jove de 27 anys Brayan L.C. durant la discussió registrada la matinada del dia 2 d’agost de 2022 als voltants de l’esmentada discoteca ubicada a la localitat val·lisoletana de La Cistérniga.

Després que l’acusació pública i les defenses exposessin aquest divendres els seus informes finals, el jurat, en el seu veredicte recollit per Europa Press i donat a conèixer aquesta tarda després de tres jornades de judici celebrades a l’Audiència de Valladolid, considera acreditat, per unanimitat, que Rubén A.S. és autor dels tres delictes que se li imputaven, assassinat, amenaces i tinença il·lícita d’armes, sense cap circumstància modificativa de la responsabilitat criminal --alteració per toxicomania-- mentre que ha exculpat la seua xicota, Carmen S.S, del tercer dels delictes.

Una vegada conegut el veredicte, el fiscal del cas, que havia demanat inicialment un total de 21 anys de presó per a Rubén, ha acordat ara sol·licitar-ne 17 pel delicte d’assassinat, dos per les amenaces i un any i mig per la tinença il·lícita d’armes (en total 20,5 anys). Així mateix, ha demanat que en concepte de responsabilitat civil l’acusat indemnitzi tan sols al Sacyl amb 2.028 euros per l’assistència dispensada al mort, i ha retirat les quanties que inicialment havia sol·licitat per als pares de la víctima, ja que la mare havia renunciat a qualsevol indemnització i el progenitor ni tan sols tenia relació amb ell des de feia molts anys.

A més, l’acusat públic d’acord amb la sentència del jurat s’ha mostrat contrari a la remissió condicional de la pena imposada a Rubén S.A. i de qualsevol possible indult.

El defensor de l’autor del crim tan sols s’ha pronunciat respecte del delicte de tinença il·lícita d’armes, per al qual ha demanat un any de presó, mentre ha anunciat ja la seua intenció de recórrer el fallo al Tribunal Superior de Justícia.

Durant el judici, el principal acusat es va declarar innocent i va atribuir el crim a una tercera persona que aquella matinada es va desplaçar amb ell i altres persones més a diversos cotxes des de Salamanca a La Cistérniga però que ha rebutjat identificar davant de les suposades amenaces de mort rebudes perquè mantingui el seu anonimat.

En la seua versió exculpatòria, Rubén va explicar que quan es van produir els fets tant ell com la seua xicota i també acusada, Carmen S.S, romanien dins del cotxe consumint droga i no es van assabentar del que havia passat fins que alguns dels seus acompanyants que havien entrat a la sala els en van advertir i els van convidar a fugir, cosa que van fer ja que l’acusat es trobava per aquelles dates en crida i cerca per violència de gènere.

Però a més, Rubén va negar ser el propietari de la pistola utilitzada en el crim i va explicar que si la Guàrdia Civil se la va trobar en un registre practicat un mes després al seu habitatge de Salamanca, on es trobava amagat, va ser perquè la mateixa era propietat d’un dels seus acompanyants aquella matinada, Alberto S, i aquest li havia demanat que la hi guardés. "És l’amo de l’arma però no l’autor del tret, encara que m’acusa a mi perquè té encara més por del veritable responsable", va afirmar el presumpte assassí.

Testimonis protegits

Casualment, el tal Alberto i la seua exnòvia, Tamara P, testimonis protegits, són les úniques persones que han responsabilitzat directament de l’assassinat i de la propietat de l’arma a Rubén--no van presenciar el crim però afirmen que l’acusat els hi va confessar a posteriori--i que han denunciat les amenaces rebudes de l’encausat i del seu entorn perquè declaressin en el judici al seu favor o realitzessin un exercici d’amnèsia.

Malgrat això, ocults rere una mampara, ambdós testimonis van mantenir finalment la incriminació de Rubén i van assegurar que aquest els va reconèixer haver mantingut un aldarull amb un home, armat aquest amb una barra de ferro, i que havia hagut d’utilitzar la pistola, confessió que Alberto assegura haver rebut aquella nit via 'was' al seu telèfon quan es trobava encara dins de la 'disco' i l’autor ja havia fugit amb cotxe, mentre que Tamara, que no es trobava ni tan sols a la vila val·lisoletana, va explicar que va ser posada al corrent del tràgic succés bastantes hores després a Salamanca per qui va prémer el gallet.

El reconeixement aportat per ambdós ha estat l’únic amb el qual ha comptat el jurat, ja que el mateix amo de la sala i dos dels seus empleats, malgrat presenciar el crim a escassos metres de distància, han rebutjat en el judici que l’autor fos Rubén i també han negat que aquest els amenacés minuts després amb disparar un tret si no li obrien la porta de l’aparcament per permetre-li fugir del lloc.

Davant de l’'amnèsia' i "declaració renuent i oblidadissa" dels tres testimonis, el fiscal del cas ha demanat el seu processament per delicte de fals testimoni en el seu intent per encobrir Rubén, a qui l’acusador públic va venir a definir com un home "molt violent un llop amb pell de corder" per haver-se presentat davant del jurat com un mer jonqui que ha pagat la seua addicció a les drogues amb la desintegració del seu nucli familiar.

El mort, Brayan L.C. va rebre un únic tret a l’altura del tòrax, per sota de l’estèrnum, que va afectar al fetge i va provocar un hemiperitoneu o hemorràgia massiva que li va provocar la mort per fallada multiorgànica malgrat la intervenció a què va ser sotmès i nombroses transfusions que no van poder evitar el seu òbit deu hores després de l’incident a l’hospital, cap a les 11.30 hores del dia 2 d’agost de 2022.

Les defenses de Rubén i Carmen havien demanat una sentència absolutori per falta de proves després d’advertir que la investigació dels fets realitzada per la Guàrdia Civil va ser, en paraules del primer, "confusa i deficient" en no haver aprofundit en una sèrie de detalls de vital importància per a l’esclariment real de l’ocorregut.

En aquest sentit, el lletrat de Rubén va recordar que els únics "testimonis directes", el titular i dos empleats de 'La Fiestuki', han exculpat al seu patrocinat en l’acte de judici oral, mentre que l’única incriminació contra el seu client la realitzen Alberto i Tamara, "mers testimonis de referència".

El defensor va posar en dubte el testimoni d’Alberto S, la persona a qui el seu client va atribuir en el judici la propietat de la pistola. "Tant Alberto com Tamara van arribar a figurar com investigats i van ser detinguts, amb la qual cosa no és estrany que el primer provi ara d’apartar-se de la causa perquè no li escatxigui la propietat de l’arma implicada en el crim," va apuntar el lletrat.

També va criticar que la Guàrdia Civil no investigués gaires altres persones que la nit dels fets van arribar a La Cistérniga des de Salamanca tant al cotxe ocupat per Rubén com en un altre, entre ells Paco, Mata i, sobretot, un tal Alan, que ni tan sols han estat cridats al judici per poder ser interrogats, així com que no s’arribés a realitzar un retrat robot amb les característiques físiques del veritable responsable del fet.

Al seu torn, el representant legal de Rubén no s’explica com és possible que la seqüència dels fets fos gravada per diferents càmeres de seguretat del local i, tanmateix, "no s’hagin aplicat les últimes tecnologies per aclarir-les a fi d’identificar els responsables. Nosaltres continuem afirmant que l’autor és una tercera persona que no s’ha pogut identificar per una investigació que no ha arribat al fons de l’assumpte", va sentenciar el lletrat del principal acusat.