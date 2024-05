Mollerussa ja sona a festa major

La capital del Pla d’Urgell va iniciar ahir la festa major amb el tradicional repic de les campanes de l’església de Sant Jaume. Els encarregats de portar a terme aquesta tasca van ser els joves del nou Espai Gojo, vinculat a la parròquia, que a les nou de la nit van fer que les campanes Isidori, Ignàsia, Rossenda, Mercè i Jaume sonessin per donar la benvinguda a la celebració. Per una altra banda, a la plaça Manuel Bertrand, es va dur a terme la ja tradicional llonganissada popular, una iniciativa del Jovent de Mollerussa i els escoltes de Cal-Met que van esgotar el nombre d’entrepans a repartir: uns mil, tot un rècord. Ja de nit, el foc va ser el protagonista amb un espectacle inaugural a càrrec dels ARF Diables de Mollerussa. La música estava previst que posés punt final a la jornada amb un concert a càrrec del grup de versions Galactics al mateix centre.

El programa de festes de Mollerussa inclou fins diumenge una cinquantena d’activitats culturals, esportives i lúdiques per a tots els públics. Entre les novetats d’aquesta edició hi ha la presentació del nou equipament de l’Andana Jove per a joves de 12 a 17 anys; la recuperació de la terrassa de l’antiga Musicland per a una festa de tarda o visites guiades al campanar.Els concerts de nit, que se celebraran al pavelló Pla d’Urgell, els protagonitzaran avui els grups La Nit del Canet, Coco i DJ Moncho i Mushkaa, Aquelarre i DJ Marsal Ventura demà. També hi haurà esport, amb activitats com el Partit Escolar de futbol 7 d’avui o el torneig d’escacs Ígor Flórez de demà.