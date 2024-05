Pediatres al·lergòlegs aconsegueixen tractar l’al·lèrgia als fruits secs mitjançant immunoteràpia oral

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un grup de pediatres al·lergòlegs han aconseguit tractar l’al·lèrgia mediada per immunoglobulina E (IgE) a fruits secs i al sèsam mitjançant inmunoterapiaa oral, segons ho han comunicat els doctors Celia Pinto i Javier Boné, de la Secció d’Al·lèrgia Pediàtrica de la Unitat de Pediatria i Adolescència del Hospital Ruber Internacional durant el 48 Congrés de la SEICAP (Societat Espanyola d’Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica) que se celebra a Còrdova.

L’al·lèrgia a la fruita seca és una de les principals causes d’al·lèrgia alimentària en totes les etapes de la vida i són responsables de reaccions al·lèrgiques greus potencialment mortals. Per aquesta raó, un equip de pediatres al·lergòlegs ha desenvolupat uns protocols d’immunoteràpia oral per a sis grups de fruita seca: nou, aixamfrana, cacauet, ametlla, anacard, pistatxo i una llavor, el sèsam. "Els resultats clínics són molt satisfactoris", ha afirmat Pinto, pediatre al·lergòloga membre del Grup de Treball d’Al·lèrgia Alimentària de la SEICAP i coautora d’aquest estudi realitzat a l'Hospital Ruber Internacional de Madrid. "Des de la nostra unitat d’al·lèrgia pediàtrica hem tractat 49 pacients al·lèrgics a un o més grups de fruita seca. Hem finalitzat 53 tractaments amb èxit i en tenim 44 en procés, amb excel·lent evolució. Es tracten de protocols senzills, fàcils de realitzar assequibles, eficaços i segurs", afegeix Pinto.

Per a cada etapa s’ha seleccionat un producte elaborat amb el fruit sec a tractar a una concentració determinada. Al principi de cada etapa es realitza una prova d’exposició oral amb el producte seleccionat que, després s’administra diàriament al domicili. La immunoteràpia oral amb aliments (ITO) és una opció terapèutica davant la dieta d’evitació, que es realitza en els pacients que presenten al·lèrgies alimentàries mediades per IgE, amb el que s’intenta modificar la resposta del sistema immunològic de l’organisme (immunomodulació) davant aquells aliments a què el pacient és al·lèrgic, per això s’ha de realitzar el més precoçment possible.

Consisteix en l’administració de dosis creixents de l’aliment implicat fins assolir la dosi major tolerada o que representi la ració habitual per a l’edat. "El seu objectiu inicial és evitar les reaccions al·lèrgiques per ingesta o contacte accidental amb l’aliment causal (sobretot les reaccions anafilàctiques), i l’objectiu final és la tolerància completa de l’aliment i la dieta lliure, sempre que sigui possible. L’ITO millora la qualitat de vida de l'infant i la seua família des de l’inici", explica l’especialista.