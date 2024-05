Sanitat situa en 36 ºC el llindar de risc de mort a Lleida

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministeri de Sanitat ha situat en els 36 ºC el llindar de temperatura a partir de la qual es considera que a Lleida es produeix una onada de calor amb riscos per a la salut pública que inclouen el mortal.

El Pla Nacional d’Accions Preventives contra els Efectes de l’Excés de Temperatures sobre la Salut s’aplicarà des d’avui fins al 30 de setembre, malgrat que amb la possibilitat d’estendre’l fins al 15 d’octubre en funció de com evolucioni la meteorologia.

El pla, que inclou un Llindar Provincial de Zones de Meteosalut que contempla l’activació d’alertes quan es vegi superat, divideix la demarcació de Lleida en dos zones, la sud, que inclou el Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Urgell, Segarra i Solsonès, on el límit es troba en els 36º, que solen superar-se al voltant de 18 dies al cap de l’any (5%).Per a les cinc comarques del nord, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d’Aran i Alt Urgell, el llindar baixa fins als 28,6º, una temperatura que es dona també 18 dies a l’any.

Per a la zona sud de la Franja, la Llitera, el Baix Cinca i el Cinca Mitjà, el llindar de Meteosalut puja fins als 36,4º, que es donen 22 jornades cada exercici, mentre que per a l’àrea nord, la de la Ribagorça, se situa en 30,6, un registre al qual s’arriba unes quaranta-quatre vegades per any.

Per una altra banda, al Pirineu van tornar a registrar-se nevades de cinc a deu centímetres de gruix durant la matinada i part del matí d’ahir en cotes superiors als 2.000 metres d’altitud. Es van concentrar al Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Aran.