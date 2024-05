Mor Maria Pujol, la més longeva de les Garrigues

Maria Pujol Prunera, la persona de més edat de les Garrigues, va morir dimecres passat als 107 anys d’edat. Els va complir el mes de desembre passat.

Nascuda a Bovera, segons l’alcalde d’aquesta població, Òscar Acero, sempre va estar empadronada al municipi i pertanyia a Cal Prudenciet. De fet, ha estat enterrada al cementeri de la població, va indicar Acero. En l’actualitat, vivia a la residència per a la tercera edat Les Escoles Velles de Flix, a la comarca de Ribera d’Ebre, a Tarragona però tots els actes per acomiadar-la s’han fet al seu poble natal, va remarcar l’alcalde. Pujol va rebre un homenatge institucional al complir els cent anys en presència dels seus familiars i les autoritats locals.Amb la defunció de Maria Pujol, la persona de més edat que ara hi ha a la comarca és Lola Arqués Beà, de Juneda, que farà els 107 el mes que ve. Una altra junedenca, Ramona Gelonch Barrufet, resident a Torregrossa, té 105 anys i mig i Mercè Rebordosa Camprubí, de l’Espluga Calba, 104. A la Granadella, Aleix Farran Pardell també té 104 anys, segons informa Som Garrigues.L’any passat l’ajuntament d’Aitona va retre homenatge a la seua veïna Francisca Latorre amb motiu del seu cent aniversari. Familiars i treballadors de la residència Santa Teresa Jornet van assistir a l’acte, en el qual també va participar l’alcaldessa, Rosa Pujol. Van entregar a Latorre un obsequi i la Medalla Centenària de la Generalitat. El nombre de residents a les comarques de Ponent que arriben o sobrepassen els 100 anys s’ha multiplicat per dos durant les últimes dos dècades, assolint xifres rècord. L’any passat, la província tenia gairebé dos-cents veïns centenaris.