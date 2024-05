Museus de dia i de nit

Una desena de museus i espais patrimonials de Lleida van participar ahir en una nova edició de la Nit dels Museus, amb portes obertes fins a mitjanit per difondre fora de l’horari habitual les exposicions i col·leccions d’art, etnològiques i temàtiques de cada centre. En aquesta ocasió, la Nit dels Museus va coincidir amb el Dia Internacional dels Museus, que se celebra cada any el 18 de maig. Per això, els equipaments museístics de comarques també es van sumar a la festa amb portes obertes i activitats divulgatives de les seues respectives col·leccions. El Museu de Cervera va allargar el dia fins a les 22.00 h, mentre que el Musèu dera Val d’Aran ho va fer fins a les 23.00 en el seu centre de Vielha i a l’Ecomusèu Joanchiquet de Vilamòs.

A la capital del Segrià, la novetat d’aquest any va ser la del Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, els visitants del qual van poder disfrutar de nou sense pagar de l’exposició inaugural del nou edifici, Arrels i horitzons. Més d’un segle d’art. També van participar en la cita el Museu de Lleida, que va acollir l’espectacle La ciutat de les llums; el Centre d’Art Contemporani la Panera, amb visites guiades a les seues exposicions; i la sala d’exposicions municipal, així com els equipaments del Museu de l’Aigua i el Roda Roda; la sala temàtica d’arts gràfiques de la Diputació a la Caparrella; CaixaForum Lleida, el Castell de Gardeny i la Seu Vella, amb l’audiovisual de l’artista Ugo Rondidone de la col·lecció de la Fundació Sorigué. Tampoc es van perdre la cita el Museu de la Noguera, el de Guissona, el de Tàrrega, l’Ecomuseu d’Àneu, el de la Conca Dellà, el Dinosfera de Coll de Nargó i el Centre d’Interpretació del Montsec a Vilanova de Meià; els diocesans d’Urgell i Solsona, i l’Hidroelèctric de Capdella.