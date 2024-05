Talents matemàtics del futur se citen a Cervera

Uns 80 estudiants d’entre cinquè de Primària i quart d’ESO de tot Catalunya es van citar ahir a Cervera per participar en la final del concurs Fem Matemàtiques. Els finalistes de cada demarcació van haver de demostrar els coneixements matemàtics en tres proves: “Una d’individual en la qual van haver de resoldre reptes matemàtics, una de col·lectiva (Veloç Isard) també amb reptes però en la qual es premiava la velocitat i, finalment, una gimcana per Cervera amb equips”, segons el col·laborador de SEGRE Ferran Montardit, membre de Lleidamat (associació de professorat de matemàtiques de Lleida), entitat que va organitzar la final juntament amb l’institut Antoni Torroja, que va exercir d’amfitrió, i la Feemcat (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya). L’objectiu del concurs és “estimular el talent matemàtic perquè malgrat la mala fama de les matemàtiques, tenim alumnes molt bons i interessats en la matèria, i per a ells és un repte i és prestigi poder ser aquí com els millors matemàtics de Catalunya”.

Aprofitant la final del Fem Matemàtiques, es va inaugurar al Paranimf de la Universitat l’exposició Martemàtiques de Fernando Corbalan, que en els propers mesos itinerarà per totes les capitals de la província. Montardit, que és també el coordinador local del Congrés Català d’Educació Matemàtica –que celebrarà la tercera edició a Lleida el 2025–, va destacar que “amb la inauguració d’aquesta mostra donem el tret de sortida als actes previs al congrés”. Va explicar que “la mostra fa un repàs de les relacions i connexions que existeixen entre l’art i les matemàtiques”. L’exposició, “molt transversal”, es completa amb una guia didàctica amb exercicis.