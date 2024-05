Els tambors de guerra van tornar a sonar ahir a Larida al fracassar les negociacions entre les ambaixades de moros i cristians després d’una batalla dialèctica plena d’actualitat política, social i esportiva en una plaça Sant Joan plena de gom a gom. Les danses mores es van veure interrompudes pels canons cristians que pugnaran avui per recuperar el poder de la ciutat.

En un discurs ple d’ironia i humor, obra de la directora de SEGRE, Anna Sàez, les abanderades van fer referències a la situació del Lleida Esportiu (fins i tot amb nens jugant a pilota), les obres de la nova estació d’autobusos o la zona comercial de Torre Salses. També hi va haver paraules sobre els resultats de les últimes eleccions al Parlament i la inauguració del nou Museu Morera. En l’únic en el que es van posar d’acord les abanderades dels dos bàndols va ser a rebutjar la violència masclista. “Cap agressió sense resposta”, van cridar a l’uníson, fent referència a la cançó de María Jiménez amb un reivindicatiu “ja n’hi ha prou!”. Després d’exigir les tropes cristianes la rendició de les musulmanes, que aquestes van descartar, ambdós s’han citat per a un duel d’espases aquesta nit als peus de la Seu Vella. “Si voleu guerra, així serà.” Tot seguit, les tropes cristianes van fer mitja volta i van sortir de la plaça de Sant Joan amb el cap ben alt per preparar la desfilada i la batalla d’avui en la qual, continuant la tradicional alternança de vencedors i vençuts de la festa lleidatana de Moros i Cristians, presumiblement s’alçaran amb la victòria.Els actes d’avui començaran a les 12.00 hores amb els membres més joves de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians amb l’entrada infantil i la presentació de bandes a la plaça Sant Joan. A la tarda, a les 18.00 hores hi haurà la concentració de comparses i festers a la Porta del Lleó per mitja hora després fer l’entrada de gala fins a la plaça Paeria. A les 21.30 hores, s’iniciarà la batalla a la Canonja i a la Porta dels Apòstols de la Seu Vella, amb text de l’historiador i professor de la UdL Gabriel Ramon i Molins.

Prèvia amb el Vermut Fester a la plaça Sant Francesc

El primer acte de la festa es va celebrar ahir dissabte al matí a la plaça Sant Francesc amb el Vermut Fester organitzat per l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida. Així mateix, està oberta la convocatòria del concurs de fotografia XIV Memorial Xavier Aluja dotat amb un premi únic de 250 euros. Els originals es poden enviar fins al proper 30 de juny.