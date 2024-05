Un nou informe de l’OMS assenyala un augment d’infeccions de transmissió sexual: causen 2,5 milions de morts a l’any

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les epidèmies mundials del VIH, hepatitis víriques i infeccions de transmissió sexual (ITS) continuen plantejant importants reptes per a la salut pública i causen 2,5 milions de morts a l’any, segons el nou informe 'Aplicació de les estratègies mundials del sector de la salut sobre el VIH, les hepatitis víriques i les infeccions de transmissió sexual, 2022-2030', de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

El 2022, els Estats Membres de l’OMS van establir l’ambiciós objectiu de reduir deu vegades el nombre anual d’infeccions per sífilis en adults per a 2030, de 7,1 milions a 0,71 milions. Tanmateix, els nous casos de sífilis entre adults de 15 a 49 anys van augmentar en més d’un milió el 2022, assolint els vuit milions. Els augments més elevats es van produir a la Regió de les Amèriques i a la Regió de l’Àfrica.

Combinat amb el descens insuficient observat en la reducció de les noves infeccions pel VIH i hepatitis víriques, l’informe assenyala les amenaces per a la consecució de les metes relacionades dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a 2030.

"L’augment de la incidència de la sífilis suscita gran preocupació", ha dit el director general de l’OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Afortunadament, s’han produït importants avenços en altres fronts, com l’acceleració de l’accés a productes sanitaris essencials, com el diagnòstic i el tractament. Disposem de les eines necessàries per posar fi a aquestes epidèmies com amenaces per a la salut pública d’aquí a 2030, però ara hem d’assegurar-nos que, en el context d’un món cada vegada més complex, els països fan tot el possible per assolir els ambiciosos objectius que s’han fixat", ha afegit.

Actualment, quatre ITS guaribles - sífilis (Treponema pallidum), gonorrea (Neisseria gonorrhoeae), clamídia (Chlamydia trachomatis) i tricomonosi (Trichomonas vaginalis)- representen més d’un milió d’infeccions diàries. L’informe assenyala un augment de la sífilis adulta i materna (1,1 milions) i de la sífilis congènita associada (523 casos per cada 100 000 nascuts vius a l’any) durant la pandèmia COVID-19. El 2022, es van produir 230.000 morts relacionades amb la sífilis.

Les noves dades també mostren un augment de la gonorrea multiresistent. El 2023, dels 87 països en els quals es va dur a terme una vigilància reforçada de la resistència antimacrobiana de la gonorrea, nou van notificar nivells elevats (del 5% al 40%) de resistència a la ceftriaxona, el tractament d’última línia per a la gonorrea. L’OMS està vigilant la situació i ha actualitzat el seu tractament recomanat per reduir la propagació d’aquesta soca de gonorrea multiresistent.

El 2022 es van registrar al voltant d’1,2 milions de nous casos d’hepatitis B i gairebé un milió de nous casos d’hepatitis C. El nombre estimat de morts per hepatitis vírica va augmentar d’1,1 milions el 2019 a 1,3 milions el 2022, malgrat l’eficàcia de les eines de prevenció, diagnòstic i tractament.

Les noves infeccions pel VIH només es van reduir d’1,5 milions el 2020 a 1,3 milions el 2022. Cinc grups de població clau - homes que tenen relacions sexuals amb homes, persones que s’injecten drogues, professionals del sexe, persones transgènere i persones en presons i altres entorns tancats- continuen experimentant taxes de prevalença del VIH significativament més altes que la població general.

S’estima que el 55 per cent de les noves infeccions pel VIH es produeixen entre aquestes poblacions i les seues parelles. Les morts relacionades amb el VIH continuen sent elevades. El 2022, es van produir 630.000 morts relacionades amb el VIH, el 13 per cent d’elles en nens menors de 15 anys.

Els esforços realitzats pels països i els associats per ampliar els serveis d’ITS, el VIH i hepatitis estan aportant avenços formidables. L’OMS ha validat 19 països per eliminar la transmissió maternoinfantil del VIH i/o la sífilis, la qual cosa reflecteix les inversions en la cobertura de les proves i el tractament d’aquestes malalties entre les dones embarassades. Botswana i Namíbia estan en via d’eliminar el VIH, sent Namíbia el primer país en presentar un expedient per ser avaluat per la triple eliminació de la transmissió maternoinfantil del VIH, l’hepatitis B i la sífilis.

A escala mundial, la cobertura del tractament del VIH va assolir el 76 per cent, i el 93 per cent de les persones que el rebien van aconseguir suprimir la càrrega vírica. S’estan realitzant esforços per augmentar la vacunació contra el VPH i el garbellament de les dones seropositives. La cobertura del diagnòstic i el tractament de l’hepatitis B i C ha experimentat lleugeres millores a escala mundial.

Davant d’aquest context, l’informe recomana posar en marxa diàlegs sobre polítiques i finançament per desenvolupar casos d’inversió transversals i plans de sostenibilitat a escala nacional; accelerar els esforços per fer front a l’estigma i la discriminació existents en els entorns sanitaris, especialment contra les poblacions més afectades pel VIH, les hepatitis víriques i les ITS; ampliar els enfocaments i paquets d’eliminació de múltiples malalties, i reforçar l’atenció prestada a la prevenció primària, el diagnòstic i el tractament de totes les malalties per augmentar la sensibilització, especialment en el cas de l’hepatitis i les ITS.