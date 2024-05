Arrenca un Aplec del Caragol il·lusionant

La colla 'Lo Caragol Atrapat' preparant caragols per dinarAlba Mor / ACN

detail.info.publicated acn / redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Últims preparatius al recinte penyista ubicat als Camps Elisis de Lleida abans de donar el tret de sortida a la 43a edició de l'Aplec del Caragol de Lleida. Els collistes han acabat de donar forma a les seves parcel·les amb decoració característica, el muntatge de taules, cadires, altaveus i equips de música i la preparació de graelles i cassoles.

"Hi ha una il·lusió més gran que els altres anys entre les colles", ha considerat el president de la FECOLL, Ferran Perdrix, qui ho atribueix "a les ganes de passar-ho bé i conviure" dels aplequistes. "La festa només se celebra un cop a l'any i la gent espera aquest moment", ha dit Perdrix.

En la mateixa línia s'han expressat alguns dels penyistes presents al recinte aquest divendres com el Miquel, de la colla 'El Puntazo': "Família, música, amics, beure i menjar. És perfecte". Per la seva banda, el Miquel de la colla 'La Soc' ha explicat que l'Aplec són moments de retrobada amb amics per "fer disbauxa" i "sortir de la vida quotidiana".

Després de finalitzar els preparatius, alguns dels penyistes han aprofitat per dinar. Mentre que uns han cuinat els primers quilos de caragols, d'altres han preferit tastar-los al sopar de germanor i han fet fideuada o cassola de tros. Concretament, la FECOLL calcula que es consumiran 15 tones de caragols a la ciutat en el marc de la festa. Es tracta de mil quilos més respecte a l'any passat, ja que enguany s'han incorporat a l'esdeveniment 4 colles noves amb uns 500 penyistes.