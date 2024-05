Tuixent ret homenatge a les trementinaires, dones sàvies de la muntanya

La vall de la Vansa i Tuixent va continuar ahir amb el seu homenatge a les trementinaires, les dones sàvies de la muntanya, en la 24a edició de la festa i fira dedicada a aquest ofici perdut. Amb un programa de més d’una trentena activitats, ahir es van programar diversos itineraris botànics i visites guiades al Museu de les Trementinaires, ubicat a Tuixent. Van fer dos sessions i les dos van omplir les places disponibles amb bon públic, la majoria arribat de fora de la comarca de l’Alt Urgell, amb moltes ganes de conèixer la història de l’ofici, que van desenvolupar exclusivament les dones d’aquesta vall, a la comarca de l’Alt Urgell, entre els segles XIX i XX. Exercit només per figures femenines, tenia l’objectiu de complementar l’economia domèstica de la família i aportar efectiu en forma de diners en un context en el qual els intercanvis monetaris eren escassos. Aquest comerç va permetre a les famílies pagar deutes.

Ahir també van preparar tallers, un dels quals d’elaboració de mató, a Josa de Cadí i de la mà de Judit Carreira, amb més d’una quinzena de participants que es van emportar el seu formatge fresc per a casa. A la tarda, van entregar el Premi Trementinaire d’Honor, que aquest any va ser per a Lina Sevillano, responsable del museu de les Trementinaires.Avui, diverses desenes de parades d’artesans vinculats a les plantes medicinals i aromàtiques arribats des de diversos punts de la comarca se citaran a la fira. Estaran ubicats a la plaça Serra de Cadí de Tuixent. Hi haurà visites guiades al Jardí Botànic, espectacles infantils i balls. L’objectiu és mantenir viu el coneixement d’aquest ofici, desaparegut fa ja diverses dècades.